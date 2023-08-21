LOC FIBA World Cup 2023 Tak Khawatir Sejumlah Bintang NBA Batal Mentas di Jakarta

JAKARTA - Direktur Komunikasi LOC FIBA World Cup 2023, Yudha Permana, mengaku tak khawatir melihat batalnya sejumlah bintang NBA tampil di Indonesia Arena, Jakarta. Menurutnya, masih ada banyak pemain bintang lain yang akan hadir pada ajang tersebut.

Beberapa bintang NBA seperti Jamal Murray (Kanada), Kristaps Porzingis (Latvia), Victor Wembanyama (Prancis), dan Ricky Rubio (Spanyol), hampir pasti tidak tampil di FIBA World Cup 2023. Mereka memutuskan mundur dari tim nasional masing-masing dengan alasan yang berbeda-beda.

Yudha meyakini absennya bintang-bintang itu tak memengaruhi jumlah penonton. Ketidakhadiran beberapa pemain bintang NBA itu tak menjadi halangan untuk kesuksesan FIBA World Cup 2023 lantaran minat pencinta basket di Tanah Air masih tinggi.

"Kita tidak khawatir karena masih banyak pemain NBA dan dari Eropa yang hadir juga," ungkap Yudha di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu 19 Agustus 2023.

"Sebenarnya berpengaruh (ke penjualan tiket), tetapi tidak besar. Contohnya pertandingan Kanada vs Prancis kan penjualan tiketnya sudah sold out," tambahnya.