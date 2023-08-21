Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

LOC FIBA World Cup 2023 Tak Khawatir Sejumlah Bintang NBA Batal Mentas di Jakarta

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |05:15 WIB
LOC FIBA World Cup 2023 Tak Khawatir Sejumlah Bintang NBA Batal Mentas di Jakarta
Jamal Murray batal tampil di FIBA World Cup 2023 bersama Timnas Basket Kanada (Foto: Instagram/@jmglitxh27)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Komunikasi LOC FIBA World Cup 2023, Yudha Permana, mengaku tak khawatir melihat batalnya sejumlah bintang NBA tampil di Indonesia Arena, Jakarta. Menurutnya, masih ada banyak pemain bintang lain yang akan hadir pada ajang tersebut.

Beberapa bintang NBA seperti Jamal Murray (Kanada), Kristaps Porzingis (Latvia), Victor Wembanyama (Prancis), dan Ricky Rubio (Spanyol), hampir pasti tidak tampil di FIBA World Cup 2023. Mereka memutuskan mundur dari tim nasional masing-masing dengan alasan yang berbeda-beda.

Kristaps Porzingis sedianya tampil bersama Timnas Basket Latvia di FIBA World Cup 2023 (Foto: Instagram/@kporzee)

Yudha meyakini absennya bintang-bintang itu tak memengaruhi jumlah penonton. Ketidakhadiran beberapa pemain bintang NBA itu tak menjadi halangan untuk kesuksesan FIBA World Cup 2023 lantaran minat pencinta basket di Tanah Air masih tinggi.

"Kita tidak khawatir karena masih banyak pemain NBA dan dari Eropa yang hadir juga," ungkap Yudha di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu 19 Agustus 2023.

"Sebenarnya berpengaruh (ke penjualan tiket), tetapi tidak besar. Contohnya pertandingan Kanada vs Prancis kan penjualan tiketnya sudah sold out," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879766/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-tundukkan-amerika-serikat-jerman-tantang-serbia-di-final-thG9x1HvK3.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Tundukkan Amerika Serikat, Jerman Tantang Serbia di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879651/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-hajar-kanada-serbia-capai-babak-final-L8wBq5zu0K.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Hajar Kanada, Serbia Capai Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879537/nonton-semifinal-fiba-world-cup-2023-di-vision-ini-daftar-negara-yang-lolos-JDLPHnDHFc.jpeg
Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879130/hasil-fiba-world-cup-2023-luka-doncic-gagal-bawa-slovenia-lewati-lithuania-tZ3WHCqiyy.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Luka Doncic Gagal Bawa Slovenia Lewati Lithuania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879010/hasil-fiba-world-cup-2023-hajar-italia-87-82-latvia-berpeluang-finis-posisi-5-IVLczQSi4h.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878795/duel-sengit-lithuania-dan-slovenia-bersaing-demi-peringkat-terbaik-di-fiba-world-cup-2023-malam-ini-live-di-inews-home-of-basketball-l4veW7PjZn.jpeg
Duel Sengit Lithuania dan Slovenia Bersaing Demi Peringkat Terbaik di FIBA World Cup 2023, Malam ini, LIVE di iNews, Home of Basketball
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement