Ridwan Kamil Optimistis Jabar Pertahankan Juara Umum di PON 2024

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis kontingen daerahnya akan mempertahankan titel juara umum di PON XXI 2024 Aceh-Sumut. Ia menitipkan target itu meski masa jabatannya akan habis dalam waktu dekat.

Pria yang karib disapa Emil itu mengatakan, apabila para atlet Jawa Barat berhasil juara di PON 2024, maka akan menjadi hattrick. Sebelumnya, Kontingen Jawa Barat berhasil menjadi juara umum pada PON 2016 dan 2021.

"Kita ini provinsi terbaik di sektor olahraga. Juara PON berturut-turut ada di Jawa Barat, tahun 2021 kami juara di Papua. Hattrick tahun depan, target tahun depan di Aceh," ucap Kang Emil, di Gelangggang Olahraga Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (20/8/2023).

"Titip ke KONI (untuk) mempertahankan di PON Aceh dan Sumatera Utara, kalau tercapai genaplah sudah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Emil mengaku memiliki rumus dan strategi tersendiri dalam meraih medali emas di PON. Strategi itu berhasil membawa Jawa Barat menjadi juara dua kali berturut-turut.