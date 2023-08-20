Advertisement
SPORT LAIN

Klasemen Pool C AVC Asian Volleyball Championship 2023 Kelar Laga Timnas Voli Indonesia vs Kazakhstan: Bertengger di Puncak, Garuda Lolos ke 12 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |22:02 WIB
Klasemen Pool C AVC Asian Volleyball Championship 2023 Kelar Laga Timnas Voli Indonesia vs Kazakhstan: Bertengger di Puncak, Garuda Lolos ke 12 Besar
Timnas Voli Putra Indonesia kuasai puncak klasemen Pool C AVC Asian Volleyball Championship 2023. (Foto: Instagram/avcvolley)
A
A
A

KLASEMEN Pool C AVC Asian Volleyball Championship 2023 kelar laga Timnas Voli Putra Indonesia vs Kazakhstan menarik untuk diketahui. Sebab Timnas Voli Putra Indonesia berhasil memimpin klasemen usai menang 3-1 atas Kazakhstan.

Ya, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil mengatasi perlawanan dari Kazakhstan dalam pertandingan lanjutan Pool C pada Minggu (20/8/2023) sore WIB. Tepatnya Timnas Voli Putra Indonesia menang dengan skor 24-26, 25-19, 25-12, 25-12.

Dilihat dari skor, Timnas Voli Putra Indonesia awalnya sempat kalah dari Kazakhstan. Namun, dari segi penampilan Timnas Voli Putra Indonesia nyatanya mampu merepotkan di set pertama tersebut.

Timnas Voli Putra Indonesia

Sehingga tidak kaget pada set kedua Timnas Voli Putra Indonesia mampu membalikkan keadaan dan menang dengan skor 25-19. Di set ketiga lebih berbahaya lagi, sebab Timnas Voli Putra Indonesia mampu menang 25-12.

Pada akhirnya, Timnas Voli Putra Indonesia menutup set keempat dengan manis berkat skor 25-21. Penampilan apik Timnas Voli Putra Indonesia itu lantas mengantarkan mereka berdiri di puncak klasemen sementara Pool C AVC Asian Volleyball Championship 2023.

Halaman:
1 2
