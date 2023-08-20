Gelar Volleyball Gubenur Jabar Cup 2023: Wadah untuk Atlet Muda Bersinar

BANDUNG - Jawa Barat resmi menggelar Volleyball Gubenur Jabar Cup 2023. Turnamen voli itu pun digelar sebagai wadah bagi para atlet muda untuk bersinar dan memperlihatkan kemampuan mereka.

Turnamen voli yang digelar berkat bantuan Kratingdaeng tersebut pun disambut baik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, kompetisi itu sejalan dengan misinya dalam mengembangkan atlet di Jawa Barat.

Pada tahun ke dua ini, Tim Alam Raya Ciamis tampil sebagai juara untuk tim putra dan Kharisma Bandung menjadi juara bagi tim putri. Selain piala bergilir, masing-masing tim pemenang juga mendapat hadiah uang tunai sebagai dana pembinaan prestasi.

"Alhamdulillah setelah kita berdiskusi, Kratingdaeng langsung mewujudkan ini," kata Ridwan Kami, di Gelanggang Olahraga Arcamanik, Minggu (20/8/2023).

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, olahraga voli merupakan olahraga yang sangat familiar dan sering dimainkan oleh masyarakat. Dia berhadap, digelarnya kompetisi tersebut mampu melahirkan bibit atlet yang bisa membuat Jawa Barat semakin kuat sebagai provinsinya para atlet.

"Kita sudah dua tahun berturut-turut juara PON, saya targetkan hattrick di PON 2024 Aceh," tambah Ridwan Kamil.

Sementara itu, CMO PT Asia Health Energi Beverage Ricky Suhendar mengatakan, pihaknya senang lantaran bisa berpartisipasi menghadirkan kompetisi yang kompetitif sehingga ada ruang bagi para atlet untuk berkompetisi.