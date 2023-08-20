Kisah Skandal Terlarang Pebulu Tangkis Lin Dan yang Sempat Heboh dengan Model Supercantik China Zhao Yaqi

Zhao Yaqi, model asal China yang sempat terlibat skandal dengan pebulu tangkis legendaris China Lin Dan (Foto: Sohu)

KISAH skandal terlarang pebulu tangkis Lin Dan yang sempat heboh dengan model supercantik China Zhao Yaqi menarik untuk dibahas. Lin Dan tak hanya dikenal sebagai pebulu tangkis kaliber tingkat dunia.

Ia telah menorehkan sejumlah gelar prestisius dalam dunia bulu tangkis, seperti juara Olimpiade 2008 dan 2012. Sayangnya, citra megabintang bulu tangkis asal China ini sempat tercoreng dengan kasus perselingkuhan yang ia lakukan.

Kisah skandal terlarang pebulu tangkis Lin Dan yang sempat heboh dengan model super cantik China Zhao Yaqi terjadi pada 2016 silam. Kala itu situs Weibo digemparkan dengan foto dan video perselingkuhan Lin Dan dan Zhao Yaqi yang tengah berduaan.

Padahal saat itu Lin Dan telah menikah dengan Xie Xingfang dan keduanya tengah menantikan kelahiran anak pertama setelah cukup lama menunggu. Setelah kabar tersebut mencuat, Lin Dan dengan segera mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya.

"Sebagai laki-laki, saya tidak ingin mencari-cari alasan. Namun tindakan saya tersebut telah menyakiti keluarga saya.” tulis Lin Dan melalui Weibo.

Setelah pengakuannya, Lin Dan kembali kepada Xie Xingfang dan kapok berselingkuh. Pasangan ini juga kerap tampil mesra di depan publik. Kebahagiaan Lin Dan kian bertambah setelah kelahiran anak pertamanya Lin Xiaoyu.