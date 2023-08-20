Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Skandal Terlarang Pebulu Tangkis Lin Dan yang Sempat Heboh dengan Model Supercantik China Zhao Yaqi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |13:47 WIB
Kisah Skandal Terlarang Pebulu Tangkis Lin Dan yang Sempat Heboh dengan Model Supercantik China Zhao Yaqi
Zhao Yaqi, model asal China yang sempat terlibat skandal dengan pebulu tangkis legendaris China Lin Dan (Foto: Sohu)
A
A
A

KISAH skandal terlarang pebulu tangkis Lin Dan yang sempat heboh dengan model supercantik China Zhao Yaqi menarik untuk dibahas. Lin Dan tak hanya dikenal sebagai pebulu tangkis kaliber tingkat dunia.

Ia telah menorehkan sejumlah gelar prestisius dalam dunia bulu tangkis, seperti juara Olimpiade 2008 dan 2012. Sayangnya, citra megabintang bulu tangkis asal China ini sempat tercoreng dengan kasus perselingkuhan yang ia lakukan.

Zhao Yaqi

Kisah skandal terlarang pebulu tangkis Lin Dan yang sempat heboh dengan model super cantik China Zhao Yaqi terjadi pada 2016 silam. Kala itu situs Weibo digemparkan dengan foto dan video perselingkuhan Lin Dan dan Zhao Yaqi yang tengah berduaan.

Padahal saat itu Lin Dan telah menikah dengan Xie Xingfang dan keduanya tengah menantikan kelahiran anak pertama setelah cukup lama menunggu. Setelah kabar tersebut mencuat, Lin Dan dengan segera mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya.

"Sebagai laki-laki, saya tidak ingin mencari-cari alasan. Namun tindakan saya tersebut telah menyakiti keluarga saya.” tulis Lin Dan melalui Weibo.

Setelah pengakuannya, Lin Dan kembali kepada Xie Xingfang dan kapok berselingkuh. Pasangan ini juga kerap tampil mesra di depan publik. Kebahagiaan Lin Dan kian bertambah setelah kelahiran anak pertamanya Lin Xiaoyu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183705/run_for_good_journalism-0AgR_large.jpg
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182393/jonatan_christie_diberi_rezeki_10_kali_lipat_setelah_bangun_masjid_di_lombok_jonatanchristieofficial-zMDy_large.jpg
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid di Lombok: Kini Jadi Rutin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525/kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement