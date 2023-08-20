Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar MotoGP Austria 2023: Francesco Bagnaia Masih Dominan, Marc Marquez Akhirnya Cetak Poin

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |21:29 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar MotoGP Austria 2023: Francesco Bagnaia Masih Dominan, Marc Marquez Akhirnya Cetak Poin
Francesco Bagnaia semakin kukuh di puncak klasemen MotoGP 2023 usai GP Austria (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)
A
A
A

SPIELBERG - Berikut klasemen sementara MotoGP 2023 selepas MotoGP Austria 2023, Minggu (20/8/2023) malam WIB. Francesco Bagnaia masih memimpin di puncak klasemen, bahkan keunggulannya semakin lebar.

Penampilan dominan kembali ditunjukkan Bagnaia pada balapan ke-10 MotoGP 2023 di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Pembalap Ducati Lenovo itu memimpin sejak start hingga finis. Ia bahkan tak terkejar oleh Brad Binder yang start dari posisi tiga.

Francesco Bagnaia

Dominasi Bagnaia semakin dibuktikan dengan raihan poin maksimal 37. Ia membawa pulang 12 poin dari Sprint Race pada Sabtu 19 Agustus 2023 malam WIB, dan 25 angka dari balapan utama.

Sang juara dunia bertahan kini mengoleksi 251 poin di puncak klasemen. Bagnaia sukses memperlebar jarak dengan pesaing terdekatnya, Jorge Martin, yang tidak menambah cukup banyak poin di Austria.

Pembalap tim Pramac Ducati itu hanya mengumpulkan 16 poin, hasil finis ketiga di Sprint Race (7) dan tujuh (9). Hal itu tidak terlepas dari long lap penalty yang diterima Martin akibat aksi tidak bertanggung jawab pada Sprint.

Martin kini mengumpulkan 189 poin. Ia tertinggal 62 angka dari Bagnaia di puncak. Namun, pembalap asal Spanyol itu masih unggul enam poin saja dari Marco Bezzecchi di posisi tiga.

Halaman:
1 2
