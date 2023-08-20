Johann Zarco Dikabarkan Sepakat Gabung Honda, Marc Marquez Buka Suara

JOHANN Zarco dikabarkan sepakat gabung Honda, Marc Marquez buka suara. Satu slot Honda akan kosong seiring dengan kepergian Alex Rins ke Yamaha.

Alex Rins memutuskan untuk meninggalkan LCR Honda pada akhir musim nanti, hanya setahun setelah sepakat bergabung dari Suzuki Ecstar. Sang pembalap asal Spanyol kabarnya merasa kurang didukung oleh tim pabrikan Jepang tersebut.

Sejak MotoGP Inggris 2023 pada awal Agustus ini, Johann Zarco telah dikaitkan dengan kepindahan ke LCR Honda. Kemudian, pada Sabtu (19/8/2023) kemarin, stasiun televisi asa Prancis Canal+ mengklaim bahwa kesepakatan sudah rampung untuk kepindahannya ke LCR.

Honda dikabarkan menawarkan kontrak berdurasi dua tahun kepada Zarco dengan opsi untuk tahun ketiga. Di sisi lain, Ducati hanya menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun.

BACA JUGA: Jorge Martin Dihukum Long Lap Penalty Usai Bikin Kacau di Sprint Race MotoGP Austria 2023

Marc Marquez memberi tanggapan di tengah-tengah kesibukannya di MotoGP Austria 2023. Pembalap Repsol Honda itu mengaku menyambut baik mengingat Zarco adalah pembalap yang hebat.