HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco Dikabarkan Sepakat Gabung Honda, Marc Marquez Buka Suara

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |08:27 WIB
Johann Zarco Dikabarkan Sepakat Gabung Honda, Marc Marquez Buka Suara
Marc Marquez sambut Johann Zarco yang dikabarkan bakal gabung LCR Honda (Foto: Twitter/marcmarquez93)
JOHANN Zarco dikabarkan sepakat gabung Honda, Marc Marquez buka suara. Satu slot Honda akan kosong seiring dengan kepergian Alex Rins ke Yamaha.

Alex Rins memutuskan untuk meninggalkan LCR Honda pada akhir musim nanti, hanya setahun setelah sepakat bergabung dari Suzuki Ecstar. Sang pembalap asal Spanyol kabarnya merasa kurang didukung oleh tim pabrikan Jepang tersebut.

Johann Zarco

Sejak MotoGP Inggris 2023 pada awal Agustus ini, Johann Zarco telah dikaitkan dengan kepindahan ke LCR Honda. Kemudian, pada Sabtu (19/8/2023) kemarin, stasiun televisi asa Prancis Canal+ mengklaim bahwa kesepakatan sudah rampung untuk kepindahannya ke LCR.

Honda dikabarkan menawarkan kontrak berdurasi dua tahun kepada Zarco dengan opsi untuk tahun ketiga. Di sisi lain, Ducati hanya menawarkan perpanjangan kontrak satu tahun.

Marc Marquez memberi tanggapan di tengah-tengah kesibukannya di MotoGP Austria 2023. Pembalap Repsol Honda itu mengaku menyambut baik mengingat Zarco adalah pembalap yang hebat.

