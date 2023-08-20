Jorge Martin Dihukum Long Lap Penalty Usai Bikin Kacau di Sprint Race MotoGP Austria 2023

SPIELBERG - Jorge Martin resmi dikenai long lap penalty usai bikin kacau pada balapan Sprint Race MotoGP Austria 2023, Sabtu 19 Agustus malam WIB. Pembalap Pramac Ducati itu harus menyelesaikan hukumannya di antara putaran 1-3.

Sebagaimana diketahui, Sprint Race MotoGP Austria 2023 itu digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Kecelakaan yang melibatkan sejumlah pembalap langsung terjadi selepas start.

Maverick Vinales, yang start dari posisi dua, menjadi salah satu korbannya. Selain itu, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, dan Marco Bezzecchi juga terpaksa finis lebih cepat. Beruntung, tidak ada yang menjadi korban dalam insiden itu.

Martin dianggap sebagai pemicu insiden itu lantaran manuvernya di tikungan satu cukup ceroboh. Tak lama berselang, pria asal Spanyol itu kembali menyebabkan kecelakaan lain. Kali ini, Luca Marini menjadi korban di tikungan dua.

Namun, selama Sprint Race, Martin tidak dijatuhi hukuman. Race Director dan Steward (pengawas balapan) hanya menyebutkan akan meninjau ulang insiden itu setelah lomba.

Hukuman kemudian dijatuhkan. Martinator wajib menjalani hukuman long lap penalty sebanyak satu kali pada balapan ke-10 MotoGP 2023 yang akan dilangsungkan Minggu (20/8/2023) malam WIB.