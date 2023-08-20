Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023 Digelar di Indonesia, Asri Welas: Bangga Banget!

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |07:22 WIB
FIBA World Cup 2023 Digelar di Indonesia, Asri Welas: Bangga Banget!
Asri Welas merasa sangat bangga FIBA World Cup 2023 digelar di Indonesia (Foto: MPI/Nurul Amanah)
A
A
A

FIBA World Cup 2023 digelar di Indonesia, aktris Asri Welas merasa sangat bangga. Indonesia, bersama Filipina dan Jepang, menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia Basket tersebut pada 25 Agustus hingga 10 September 2023.

Menyambut ajang tersebut, sejumlah selebriti Tanah Air, termasuk Asri Welas, hadir di Basketball Meet Up. Kegiatan ini berlangsung di Lapangan Banteng pada Sabtu (19/8/2023) kemarin.

Basketball Meetups

"Bangga banget FIBA World Cup diadakan di Indonesia. Pemilihannya lumayan kan bisa sampai terpilih,"ujar Asri Welas saat dijumpai di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2023).

Asri Welas tak menyangkal bahwa dirinya berharap agar Timnas Basket Indonesia ikut berlaga di ajang yang dimainkan di Indonesia Arena, Jakarta, nanti. Sayangnya, harapan itu tidak bisa diwujudkan karena slot tuan rumah diisi oleh Jepang dan Filipina.

Indonesia pun gagal memanfaatkan jalan lain setelah gagal menembus babak 8 besar FIBA Asia Cup akibat kalah 58-108 kontra China di babak playoff perempatfinal, pada 18 Juli lalu. Meski demikian, Asri Welas mengapresiasi kualitas dan mental para pebasket Indonesia yang terus meningkat.

