HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023 Diselenggarakan di Indonesia, Augie Fantinus Kegirangan

Giffar Rivana , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |05:27 WIB
FIBA World Cup 2023 Diselenggarakan di Indonesia, Augie Fantinus Kegirangan
Augie Fantinus dalam acara Basketball Meetups sambut FIBA World Cup 2023 di Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

FIBA World Cup 2023 diselenggarakan di Indonesia, Augie Fantinus kegirangan. Aktor Augie Fantinus berpartisipasi dalam acara Basketball Meetups di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (19/8/2023), menjelang ajang Piala Dunia Basket tersebut.

Augie memang sejatinya adalah seorang pencinta basket. Oleh karena itu, dia pun mengutarakan lagi dengan terang-terangan mengenai kecintaannya terhadap basket dan betapa bahagianya ajang FIBA World Cup 2023 bakal terselenggara di Jakarta mulai Jumat (25/8/2023).

Basketball Meetups

"Selalu happy kalo urusan basket, karena gua seneng main basket, dan ini kita sama-sama mensukseskan acara FIBA World Cup 2023, di Jakarta, yang sebentar lagi," kata Augie saat ditemui di Basketball Meetups, Sabtu (19/8/2023).

Augie pun mengaku sangat terhibur dengan acara Basketball Meetups demi menyukseskan acara FIBA World Cup 2023. Sebab, dia juga bisa bersilaturahmi dengan sesama selebriti yang mencintai olahraga ini juga.

"Jadi gua happy bisa kumpul juga bareng teman-teman publik figur, kita kumpul semua, tujuannya cuma satu kita sama-sama menggaungkan acara basket FIBA World Cup 2023," ucap Augie.

Halaman:
1 2
