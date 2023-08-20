Erick Thohir Apresiasi Keseriusan Perbasi Sambut FIBA World Cup 2023

BANDUNG - Erick Thohir mengapresiasi keseriusan PP Perbasi dalam menyambut gelaran FIBA World Cup 2023. Hal itu terlihat dari kehadirannya pada sosialisasi jelang FIBA World Cup 2023 di Lapangan Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 19 Agustus 2023.

LOC FIBA World Cup 2023 menggelar sosialisasi di Lapangan Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/8/2023). Erick ikut dalam acara itu meski Bandung sebetulnya tidak masuk dalam agenda sosialisasi.

Board Member FIBA itu mengatakan, keseriusan Perbasi menyambut FIBA World Cup 2023 patut diapresiasi. Ia yakin gelaran ini akan menjadi kesempatan emas buat Indonesia.

"Bahwa kita harus membuktikan sebagai salah satu panitia yang terbaik, apalagi bapak Presiden sudah membangun Indonesia Arena. Ini pertama kali Indonesia punya stadion dengan kapasitas 16 ribu dan Pak Presiden bilang ini bukan hanya untuk basket tapi untuk konser dan lain-lain," kata Erick, dikutip pada Minggu (20/8/2023).

"Enggak tanggung-tanggung, ada Prancis, Spanyol, Kanada dan Brasil yang sepuluh besar tim terbaik di dunia. Jadi ini kesempatan bagaimana kita juga bisa belajar sama mereka supaya bola basket kita bagus, apalagi tim bola basket kita juara di SEA Games dapat emas, putranya dapat, putrinya juga," imbuh Menteri BUMN itu.

"Sekarang juga kita putri mau main final lawan Iran, ini basket berkembang alhamdulillah, olahraganya anak-anak muda, milenial," tukas Erick.