HOME SPORTS BASKET

Indonesia Absen, Erick Thohir Jagokan Negara Ini di FIBA World Cup 2023

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Minggu, 20 Agustus 2023 |02:30 WIB
Indonesia Absen, Erick Thohir Jagokan Negara Ini di FIBA World Cup 2023
Erick Thohir menjagokan dua negara ini di FIBA World Cup 2023 (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BANDUNG - Erick Thohir menjagokan Timnas Basket Kanada atau Timnas Basket Spanyol sebagai juara FIBA World Cup 2023. Menteri BUMN itu memilih kedua tim karena bermain di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada 25 Agustus hingga 3 September mendatang.

Seperti diketahui, Indonesia akan menjadi tuan rumah FIBA World Cup 2023 bersama dengan Filipina dan Jepang. Tanah Air kedapatan menggelar seluruh laga penyisihan Grup G dan H.

Erick Thohir mengikuti sosialisasi FIBA World Cup 2023 di Lapangan Saparua, Kota Bandung, Jawa Barat (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)

Bagi Erick, event kelas dunia tersebut merupakan mimpi bersama. Kehadiran tim-tim besar di Jakarta diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga buat Timnas Basket Indonesia.

"Ini ada tim 10 besar terbaik dunia. Jadi ini memang kesempatan bagaimana kita bisa belajar dengan mereka. Bagaimana tim bola basket kita juga bisa menjadi bagus," kata Erick saat sosialisasi FIBA World Cup 2023 di Lapangan Saparua, Kota Bandung, Sabtu (19/8/2023).

"Apalagi Tim putra dan putri kita kemarin sudah bisa meraih emas SEA Games. Artinya, olahraga ini berkembang. Basket ini olahraganya anak-anak millenial," imbuh Menteri BUMN itu.

Lebih lanjut, Erick menegaskan Perbasi sangat serius menggarap event yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 3 September di Indonesia. Sejauh ini, persiapan sudah berjalan dengan sempurna.

Halaman:
1 2
