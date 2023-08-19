Hasil AVC Volleyball Championship 2023: Sengit, Timnas Voli Putra Indonesia Kalah Tipis 2-3 dari China di Laga Perdana

HASIL AVC Volleyball Championship 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Voli Putra Indonesia pun harus menelan kekalahan dari China di laga perdana AVC Volleyball Championship 2023 dengan skor 2-3.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs China digelar di Shahidan Ahandoust Hall, Urmia, Iran, pada Sabtu (19/8/2023) pukul 16.45 WIB. Farhan Halim cs sayangnya harus menelan kekalahan dengan rincian skor 22-25, 25-22, 19-25, 28-26, dan 13-15.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia sudah mendapat perlawanan sengit di awal laga. Alhasil, mereka tertinggal lebih dulu dari China.

Tetapi, kondisi ini tak dibiarkan begitu saja oleh Timnas Voli Putra Indonesia. Farhan Halim cs perlahan bangkit hingga menyamakan kedudukan menjadi 13-13.

Bahkan, Timnas Voli Putra Indonesia dapat berbalik unggul menjadi 16-15. Namun sayang, tim asuhan Jiang Jie itu gagal menjaga laju positifnya hingga akhir laga. Mereka pun tumbang dengan skor 22-25.

Di set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia bangkit. Mereka memulai laga dengan apik sehingga langsung memborbardir lawan. Timnas Voli Putra Indonesia unggul 7-5.

Tetapi, China langsung bangkit. Mereka mampu mengejar hingga kedudukan imbang 19-19. Namun kali ini, Timnas Voli Putra Indonesia tak mau kecolongan lagi. Mereka pun sukses menutup set kedua dengan skor 25-22. Alhasil skor imbang 1-1.

Di set ketiga, China tampil jauh lebih dominan. Timnas Voli Putra Indonesia pun terpaksa mengakui keunggulan lawan setelah dibekuk 19-25. China kembali unggul 2-1.

Hanya perlu menang 1 set lagi, China berusaha tampil apik di set keempat. Timnas Voli Putra Indonesia pun sempat keteteran di awal set keempat.