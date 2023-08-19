Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Volleyball Championship 2023: Sengit, Timnas Voli Putra Indonesia Kalah Tipis 2-3 dari China di Laga Perdana

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |20:13 WIB
Hasil AVC Volleyball Championship 2023: Sengit, Timnas Voli Putra Indonesia Kalah Tipis 2-3 dari China di Laga Perdana
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@pbvsi_official)
A
A
A

HASIL AVC Volleyball Championship 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Voli Putra Indonesia pun harus menelan kekalahan dari China di laga perdana AVC Volleyball Championship 2023 dengan skor 2-3.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs China digelar di Shahidan Ahandoust Hall, Urmia, Iran, pada Sabtu (19/8/2023) pukul 16.45 WIB. Farhan Halim cs sayangnya harus menelan kekalahan dengan rincian skor 22-25, 25-22, 19-25, 28-26, dan 13-15.

Timnas Voli Putra Indonesia

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia sudah mendapat perlawanan sengit di awal laga. Alhasil, mereka tertinggal lebih dulu dari China.

Tetapi, kondisi ini tak dibiarkan begitu saja oleh Timnas Voli Putra Indonesia. Farhan Halim cs perlahan bangkit hingga menyamakan kedudukan menjadi 13-13.

Bahkan, Timnas Voli Putra Indonesia dapat berbalik unggul menjadi 16-15. Namun sayang, tim asuhan Jiang Jie itu gagal menjaga laju positifnya hingga akhir laga. Mereka pun tumbang dengan skor 22-25.

Di set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia bangkit. Mereka memulai laga dengan apik sehingga langsung memborbardir lawan. Timnas Voli Putra Indonesia unggul 7-5.

Tetapi, China langsung bangkit. Mereka mampu mengejar hingga kedudukan imbang 19-19. Namun kali ini, Timnas Voli Putra Indonesia tak mau kecolongan lagi. Mereka pun sukses menutup set kedua dengan skor 25-22. Alhasil skor imbang 1-1.

Di set ketiga, China tampil jauh lebih dominan. Timnas Voli Putra Indonesia pun terpaksa mengakui keunggulan lawan setelah dibekuk 19-25. China kembali unggul 2-1.

Hanya perlu menang 1 set lagi, China berusaha tampil apik di set keempat. Timnas Voli Putra Indonesia pun sempat keteteran di awal set keempat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/43/3162472/timnas_voli_putri_vietnam_u_21-5nxg_large.jpg
Buntut Dugaan Pakai 2 Pemain Pria, Timnas Voli Putri Vietnam U-21 Terancam Sanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/43/3040510/hasil-avc-asian-mens-u-20-volleyball-championship-2024-timnas-voli-putra-indonesia-tembus-semifinal-euDyxaX4aI.jpeg
Hasil AVC Asian Mens U-20 Volleyball Championship 2024: Timnas Voli Putra Indonesia Tembus Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/40/3012185/hasil-avc-challenge-cup-2024-indonesia-kalah-0-3-dari-hong-kong-di-partai-pembuka-uwuYhBiDC9.jpg
Hasil AVC Challenge Cup 2024: Indonesia Kalah 0-3 dari Hong Kong di Partai Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/43/2871616/hasil-avc-asian-volleyball-championship-2023-timnas-voli-indonesia-finis-posisi-9-usai-bantai-thailand-3-0-rUvDyhbI0z.jpg
Hasil AVC Asian Volleyball Championship 2023: Timnas Voli Indonesia Finis Posisi 9 Usai Bantai Thailand 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/43/2871166/hasil-timnas-voli-indonesia-vs-pakistan-di-avc-asian-volleyball-championship-2023-indonesia-kalah-tipis-2-3-1RB00fPVLp.jpg
Hasil Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Indonesia Kalah Tipis 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/43/2870749/jadwal-timnas-voli-indonesia-vs-pakistan-di-avc-asian-volleyball-championship-2023-jaga-asa-finis-7-besar-dYADb2zFgl.jpg
Jadwal Timnas Voli Indonesia vs Pakistan di AVC Asian Volleyball Championship 2023: Jaga Asa Finis 7 Besar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement