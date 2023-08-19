Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs China di AVC Volleyball Championship 2023, Klik di Sini!

Timnas Voli Indonesia akan melawan China di laga perdana AVC Volleyball Championship 2023. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

LINK live streaming Timnas Voli Indonesia vs China di AVC Volleyball Championship 2023 dapat diketahui pada artikel ini. Laga seru itu akan tersaji di Urmia, Iran, Sabtu (19/8/2023) pukul 13.15 waktu setempat atau 16.45 WIB.

Ya, Timnas Voli Indonesia ikut ambil bagian dalam ajang AVC Volleyball Championship 2023. Ajang yang digelar di Iran pada 19-26 Agustus 2023 ini diikuti oleh 17 tim.

Tim-tim itu kemudian dibagi ke 6 grup. Timnas Voli Indonesia pun tergabung di Pool C bersama dengan China serta Kazakhstan.

Deretan pevoli putra bintang Indonesia pun siap berlaga di ajang AVC Volleyball Championship 2023. Di antaranya, ada Farhan Halim, Fahri Septian, Dio Zulfikri, Hendra Kurniawan, Boy Arnez, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Perjalanan Timnas Voli Indonesia sendiri akan dimulai pada hari ini dengan melawan China. Jelang duel itu, asisten pelatih Timnas Voli Indonesia, Erwin Rusni, memastikan Farhan Halim cs siap tempur.