Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Skandal Heboh yang Libatkan Pebulu Tangkis Top Dunia, Nomor 1 Match Fixing Eks Musuh Viktor Axelsen!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:39 WIB
5 Skandal Heboh yang Libatkan Pebulu Tangkis Top Dunia, Nomor 1 Match Fixing Eks Musuh Viktor Axelsen!
Kenichi Tago dan Kento Momota pernah buat skandal besar di dunia bulu tangkis. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEBANYAK 5 skandal heboh yang melibatkan pebulu tangkis top dunia akan dibahas Okezone di artikel ini. Dari kelima skandal tersebut, salah satu di antaranya ada match fixing (pengaturan pertandingan/skor) yang dilakukan oleh eks musuh Viktor Axelsen!

Bulu tangkis memang dianggap sebagai olahraga yang melibatkan persaingan ketat dan bergengsi. Tak jarang, atlet paling terhormat sekalipun melakukan cara yang dilarang saat bertanding untuk mendapat kemenangan.

Dalam upaya untuk mencegah skandal doping, pengaturan pertandingan, hingga perjudian di masa depan, BWF telah melembagakan program pendidikan integritas yang komprehensif. Namun, sebelum itu, sudah ada sejumlah skandal yang melibatkan pebulu tangkis top dunia. Apa saja?

Berikut 5 Skandal Heboh yang Libatkan Pebulu Tangkis Top Dunia:

5. Pakai Baju Tenis (Lyle Evans Mahan)

Menurut laporan Badminton Justin, skandal paling awal yang tercatat dalam sejarah bulu tangkis adalah kasus Lyle Evans Mahan yang menimbulkan kontroversi di awal 1900-an. Ketika itu, dia memutuskan untuk bertanding tanpa mengenakan pakaian tuksedo di Klub Bulu Tangkis New York.

Baru setelah hal yang mengejutkan ini, klub tersebut memutuskan untuk membiarkan para pemain, termasuk Lyle Evans Mahan, bertanding dengan mengenakan pakaian tenis. Hal ini pun sempat menimbulkan pro-kontra.

4. Skandal Perjudian (Kenichi Tago)

Kenichi Tago

Kenichi Tago pernah menjadi pemain nomor 3 dunia dan menjadi bintang bulu tangkis Jepang. Namun pada April 2016, tepat sebelum Olimpiade di Rio, Tago menerima larangan tak terbatas dari BWF.

Penyebabnya, Tago ketahuan berjudi di kasino ilegal. Dia melakukannya bersama Kento Momota yang pernah menjadi tunggal putra nomor satu dunia.

Momota telah kembali menaiki tangga kesuksesan, sementara Tago terpuruk di Malaysia. Perjudian kasino (yang ilegal di Jepang) tidak hanya membuat Tago kehilangan karier bulu tangkisnya, tetapi juga mengorbankan pekerjaan hariannya di perusahaan telegraf dan telepon Jepang.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187477/ye_zhaoying-KmOa_large.jpg
Kisah Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dihapus dari Sejarah China Gara-Gara Pengakuan Kontroversial Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187437/jonatan_christie-75Ha_large.jpg
Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra, Jonatan Christie Berhasil Kumpulkan Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187354/mathias_boe_mengakui_tak_suka_suporter_indonesia-B0F2_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe yang Akui Tak Suka Suporter Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187343/simak_kisah_kontroversial_lin_dan_pernah_lempar_raket_ke_pelatih_lawan-bWPA_large.jpg
Kisah Kontroversial Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Pernah Lempar Raket ke Pelatih Lawan di Korea Open 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187216/ratchanok_intanon-hPxC_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187081/simak_kisah_memalukan_lee_chong_wei_yang_pernah_terseret_kasus_doping-Aw2R_large.jpg
Kisah Memalukan Lee Chong Wei, Legenda Bulu Tangkis Malaysia yang Pernah Terseret Kasus Doping
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement