BWF World Championships 2023: Bukan Indonesia, Ganda Putra Korea Selatan Diprediksi Bersinar oleh BWF

AJANG BWF World Championships 2023 atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 akan segera bergulir. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pun menilai ganda putra Korea Selatan (Korsel) berpotensi bersinar di BWF World Championships 2023.

Sejumlah faktor tentunya melatarbelakangi prediksi BWF. Apalagi, ganda putra Korsel ternyata punya sejarah apik kala mentas di BWF World Championships kala diselenggarakan di Copenhagen, Denmark.

Ya, BWF World Championships 2023 akan berlangsung di Copenhagen, Denmark. Ajang bergengsi itu akan digelar mulai Senin 21 Agustus 2023 hingga Minggu 26 Agustus 2023.

Jelang bergulirnya ajang itu, BWF membeberkan fakta menarik dari penyelenggaraan BWF World Championships. Ternyata, tahun ini, Copenhagen akan menjadi tuan rumah kelima kalinya dalam peneyelenggaraan BWF World Championships. Hal itu terjadi pada BWF World Championships 1983, 1991, 1999, dan 2014.

Dalam penyelenggaraan BWF World Championships di Copenhagen, ganda putra Korea Selatan pun berhasil mendominasi. Mereka sukses merebut medali emas di tiga edisi BWF World Championships yang berlangsung di Copenhagen.

Hasil manis pertama kali diraih Korea Selatan di sektor ganda putra pada ajang BWF World Championships 1991. Kala itu, duet Park Joo Bong/Kim Moon Soo yang meraih gelar juara.

Kemudian, tren positif di Copenhagen berlanjut ke BWF World Championships pada 1999. Kala itu, giliran Ha Tae Kwon/Kim Dong Moon yang meraih medali emas. Pada edisi itu, wakil Korea Selatan di ganda putra juga meraih medali perak lewat aksi Lee Dong Soo/Yoo Yong Sung.