Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Championships 2023: Bukan Indonesia, Ganda Putra Korea Selatan Diprediksi Bersinar oleh BWF

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |18:00 WIB
BWF World Championships 2023: Bukan Indonesia, Ganda Putra Korea Selatan Diprediksi Bersinar oleh BWF
Seo Seung-jae dan Kang Min-hyuk kala berlaga. (Foto: Instagram/@k_kang.m.h)
A
A
A

AJANG BWF World Championships 2023 atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 akan segera bergulir. Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) pun menilai ganda putra Korea Selatan (Korsel) berpotensi bersinar di BWF World Championships 2023.

Sejumlah faktor tentunya melatarbelakangi prediksi BWF. Apalagi, ganda putra Korsel ternyata punya sejarah apik kala mentas di BWF World Championships kala diselenggarakan di Copenhagen, Denmark.

Ko Sung Hyun/Shin Baek Chol

Ya, BWF World Championships 2023 akan berlangsung di Copenhagen, Denmark. Ajang bergengsi itu akan digelar mulai Senin 21 Agustus 2023 hingga Minggu 26 Agustus 2023.

Jelang bergulirnya ajang itu, BWF membeberkan fakta menarik dari penyelenggaraan BWF World Championships. Ternyata, tahun ini, Copenhagen akan menjadi tuan rumah kelima kalinya dalam peneyelenggaraan BWF World Championships. Hal itu terjadi pada BWF World Championships 1983, 1991, 1999, dan 2014.

Dalam penyelenggaraan BWF World Championships di Copenhagen, ganda putra Korea Selatan pun berhasil mendominasi. Mereka sukses merebut medali emas di tiga edisi BWF World Championships yang berlangsung di Copenhagen.

Hasil manis pertama kali diraih Korea Selatan di sektor ganda putra pada ajang BWF World Championships 1991. Kala itu, duet Park Joo Bong/Kim Moon Soo yang meraih gelar juara.

Kemudian, tren positif di Copenhagen berlanjut ke BWF World Championships pada 1999. Kala itu, giliran Ha Tae Kwon/Kim Dong Moon yang meraih medali emas. Pada edisi itu, wakil Korea Selatan di ganda putra juga meraih medali perak lewat aksi Lee Dong Soo/Yoo Yong Sung.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement