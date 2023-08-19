Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pilu Svend Pri, Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia Setelah Ribut dengan sang Istri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |09:57 WIB
Kisah Pilu Svend Pri, Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia Setelah Ribut dengan sang Istri
Kisah Pilu Svend Pri, Rival Rudy Hartono yang Meninggal Dunia Setelah Ribut dengan sang Istri. (Foto: BWF)
A
A
A

KISAH pilu Svend Pri, rival Rudy Hartono yang meninggal dunia setelah ribut dengan sang istri akan dibahas Okezone di artikel ini. Svend Pri adalah salah satu pebulutangkis terbaik yang pernah dimiliki oleh Denmark.

Bahkan sewaktu masa jayanya, Svend Pri adalah rival terkuat legenda Indonesia, Rudy Hartono. Menariknya, Svend Pri tak hanya andalan di sektor tunggal putra, tapi dia juga jagoan di sektor ganda putra dan ganda campuran Denmark.

Svend Pri pun terkenal di era 1960-an sampai 1970-an. Banyak gelar berhasil diraih pebulutangkis kelahiran 18 Maret 1945 tersebut.

Pencapaian terbaik Svend Pri adalah meraih medali perak BWF World Championships 1977 di Malmo, Swedia. Lalu secara kelompok, Svend Pri pernah membantu Denmark merebut dua medali perak di edisi 1973 dan 1979.

Svend Pri

Pada saat itu, Svend Pri mampu mengalahkan Rudy Hartono di Piala Thomas 1974 yang berlangsung di Jakarta, meski akhirnya Denmark harus kalah 1-8 dari Indonesia.

Tak berhenti sampai di sana, rivalitas Svend Pri dengan Rudy Hartono berlanjut di All England. Kala itu, Rudy Hartono awalnya bergitu superior dengan rentetan tujuh gelar yang berhasil didapatnya di All England mulai tahun 1968 hingga 1974.

Halaman:
1 2
