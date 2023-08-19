Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Halangi Marc Marquez di Latihan Bebas MotoGP Austria 2023, Pol Espargaro Dihukum Mundur 3 Grid

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |19:39 WIB
Gara-Gara Halangi Marc Marquez di Latihan Bebas MotoGP Austria 2023, Pol Espargaro Dihukum Mundur 3 Grid
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SPIELBERG- Pembalap GASGAS Tech3, Pol Espargaro, kena hukuman usai halangi laju Marc Marquez di sesi practice atau latihan bebas MotoGP Austria 2023. Pol Espargaro disanksi harus mundur 3 grid start race MotoGP Austria 2023.

Ya, Pol Espargaro dinilai bertentangan dengan instruksi yang ditetapkan. Momen itu terjadi kala Pol Espargaro terlihat menghalangi rider Repsol Honda, Marc Marquez.

Pol Espargaro

Pol melaju pelan di tengah trek. Hal itu telah membuat Marc Marquez kesulitan melakukan time attack di 10 menit terakhir sesi practice.

"Dia (Pol Espargaro) terlihat berkendara lambat dan mengganggu pembalap lain di Tikungan 4," bunyi keputusan Steward, dipetik dari Crash, Sabtu (19/8/2023).

“Ini bertentangan dengan instruksi khusus yang diberikan kepada para pesaing dan tim MotoGP, mengganggu sesi, dan dianggap sebagai pembalap yang tidak bertanggung jawab,” lanjut keterangan tersebut.

