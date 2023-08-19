Hasil Kualifikasi MotoGP Austria 2023: Marc Marquez Cuma di Posisi Ke-16, Francesco Bagnaia Amankan Pole Position!

HASIL kualifikasi MotoGP Austria 2023 sudah diketahui. Pembalap tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, berhasil menjadi yang tercepat sehingga mengamankan pole position untuk balapan MotoGP Austria 2023.

Ya, sesi kualifikasi MotoGP Austria 2023 sudah rampung digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu (19/8/2023) sore WIB. hasilnya, Bagnaia tampil menggila usai mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 28,539 detik.

Di belakang Bagnaia, ada pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, dengan catatan waktu terbaiknya, yakni 1 menit 28,576 detik. Di posisi ketiga, ada Brad Binder (Red Bull KTM).

Sementara itu, pembalap jagoan Repsol Honda, Marc Marquez, harus tampil memble. Dia hanya bisa menempati posisi ke-16 di kualifikasi MotoGP Austria 2023.

Jalannya Sesi Kualifikasi

Pembalap GASGAS Tech3, Pol Espargaro, tampil apik di awal sesi kualifikasi 1 (Q1). Dia mencatatkan aktu tercepat dengan 1 menit 29,924 detik.

Tepat di belakang Pol, ada rider Mooney VR46, Luca Marini, yang mencatatkan waktu 1 menit 29,938 detik. Lalu, Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) tampil tak kalah apik. Dia ada di urutan ketiga dengan torehan 1 menit 29,446 detik.

Tetapi, posisi itu tak bertahan lama. Di sisa delapan menit berjalannya sesi Q1, Jack Miller (Red Bull KTM) tampil menggila. Dia berhasil melampaui catatan Pol Espargaro dengan 1 menit 29,123 detik. Alhasil, Jack Miller langsung memimpin.

Sementara itu, Marc Marquez bisa melesat ke posisi kelima kala sesi kualifikasi 1 masih tersisa 2 menit lagi. Tampil tenang, dia menorehkan catatan waktu 1 menit 29,479 detik.

Hasil akhir Q1 sendiri menempatkan Luca Marini menjadi pembalap tercepat kedua, setelah Miller. Luca Marini menorehkan catatan satu 1 menit 29,120.

Di kualifikasi 2 (Q2), Jorge Martin (Prima Pramac Racing) langsung ngegas. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan 1 menit 29,169 detik.