HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Austria 2023: Marc Marquez Terhempas dari 10 Besar, Brad Binder Menggila!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |15:59 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Austria 2023: Marc Marquez Terhempas dari 10 Besar, Brad Binder Menggila!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Austria 2023 sudah diketahui. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, masih melempem dalam sesi latihan bebas di hari kedua rangkaian MotoGP Austria 2023 ini. Dia masih terhempas dari 10 besar.

Ya, latihan bebas 2 MotoGP Austria 2023 telah rampung digelar di Sirkuit Red Bull Ring, Sabtu (19/8/2023) siang WIB. Hasilnya, pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, tampil menggila sehingga berhasil keluar sebagai yang tercepat. Dia mencatatkan waktu terbaiknya dengan 1 menit 29,813 detik.

Marc Marquez

Tepat di belakang Binder, ada rider Mooney VR46, Marco Bezzecchi. Lalu, Maverick Vinales (Aprilia Racing) berada di urutan ketiga.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Marco Bezzecchi sudah tampil apik sejak awal sesi ini dimulai. Terbukti, dia berhasil memimpin latihan bebas dengan catatan waktu 1 menit 31,062 detik.

Sayangnya, Bezzecchi gagal mempertahankan kejayaannya dalam waktu lama. Posisinya segera digusur Maverick Vinales yang mencatatkan waktu lebih baik, yakni 1 menit 29,958 detik.

Kemudian, giliran pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang unjuk kebolehan. Dia bersaing di papan atas usai mencatatkan waktu 1 menit 30,098 detik.

Di sisa 20 menit pada sesi latihan bebas 2 ini, Brad Binder memberi kejutan. Dia melesat ke puncak dengan catatan 1 menit 29,854 detik.

