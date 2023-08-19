Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Angkernya Tikungan 10 Sirkuit Mandalika yang Sudah Memakan Korban

Hafid Fuad , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |13:39 WIB
Kisah Angkernya Tikungan 10 Sirkuit Mandalika yang Sudah Memakan Korban
Kisah Angkernya Tikungan 10 Sirkuit Mandalika yang Sudah Memakan Korban. (Foto: MotoGP)
KISAH angkernya tikungan 10 Sirkuit Mandalika yang sudah memakan korban akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, seketika Sirkuit Mandalika menjadi bahan pembicaraan pencinta balap dunia usai musibah yang menimpa pembalap Jepang, Haruki Noguchi, hingga merenggut nyawanya.

Kejadian naas tersebut terjadi saat Noguchi terjatuh dalam lomba FIM Asia Road Racing Championship (ARCC) 2023 yang terjadi pada Minggu 13 Agustus 2023 lalu. Walaupun sempat menjalani perawatan, namun dikabarkan nyawa pembalap tersebut tidak bisa diselamatkan.

Noguchi mengalami kecelakaan di tikungan 10. Tikungan tersebut viral karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata sekaligus yang paling berbahaya.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat 18 Agustus 2023, Noguchi mengalami kecelakaan tepat di putaran keempat FIM ARRC 2023. Dia tampil di kelas Asia Superbike 1000cc.

Insiden bermula ketika bagian depan motor Noguchi tersenggol ban belakang pembalap Malaysia, Zaqwan Zaidi, yang tergelincir. Zaidi terpeleset dan keluar trek, tetapi Noguchi terjatuh di lintasan sehingga kecelakaan fatal tak terhindarkan.

Haruki Noguchi

Pembalap lain, Kasma Daniel yang melintas di belakangnya tidak mampu berkelit untuk menghindar, sehingga motor 1000cc tersebut melindas Noguchi. Pembalap yang baru berusia 22 tahun tersebut kini menjadi korban pertama yang meninggal di Sirkuit Mandalika.

Seramnya sirkuit Mandalika juga dirasakan para pembalap World Superbike dan World Supersport di putaran kedua musim 2023.

Halaman:
1 2
