Penyebab Marc Marquez Hancur Lebur di Hari Pertama MotoGP Austria 2023

PENYEBAB Marc Marquez hancur lebur di hari pertama MotoGP Austria 2023 akan dibahas Okezone. Bintang Repsol Honda tersebut harus terjatuh dalam sesi latihan bebas 1 MotoGP Austria 2023 di Sirkuit Red Bull Ring, pada Jumat (18/8/2023) sore WIB.

Di sesi tersebut, pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco, keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,838 detik. Diikuti oleh Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Maverick Vinales (Aprilia Racing).

Sebaliknya, Marc Marquez justru harus menelan pil pahit. Bukan hanya gagal melaju kencang di lintasan, rider berjuluk The Baby Alien itu juga harus terjatuh dalam sesi latihan bebas 1 MotoGP Austria 2023 tersebut.

Tepatnya saat Marc Marquez melintas di tikungan 4. Pembalap asal Spanyol itu tergelincir dari motornya hingga terjatuh dan keluar dari lintasan. Sementara di sesi practice, Marquez harus puas finis di urutan 13, dan yang tercepat diraih pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi.

Setelah hancur lebur di hari pertama MotoGP Austria 2023, Marc Marquez pun mengungkapkan penyebabnya. Juara dunia MotoGP enam kali itu menilai fairing aerodinamika baru masih memiliki kelemahan sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah dan kurang stabilitas.

"Fairing baru tidak menyelesaikan masalah Honda," ungkap Marc Marquez, mengutip dari GPone, Sabtu (19/8/2023).

"Kelemahannya sama dan kami harus terus bekerja. Masalah selanjutnya adalah kurangnya stabilitas, sulit menghentikan motor di kedua roda. Puig adalah orang pertama yang mengkhawatirkan saya dan mengetahui situasi sebenarnya dari proyek kami," tambahnya.