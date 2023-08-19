Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Hancur Lebur di Hari Pertama MotoGP Austria 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |10:48 WIB
Penyebab Marc Marquez Hancur Lebur di Hari Pertama MotoGP Austria 2023
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: hrc_motogp)
A
A
A

PENYEBAB Marc Marquez hancur lebur di hari pertama MotoGP Austria 2023 akan dibahas Okezone. Bintang Repsol Honda tersebut harus terjatuh dalam sesi latihan bebas 1 MotoGP Austria 2023 di Sirkuit Red Bull Ring, pada Jumat (18/8/2023) sore WIB.

Di sesi tersebut, pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco, keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,838 detik. Diikuti oleh Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Maverick Vinales (Aprilia Racing).

Sebaliknya, Marc Marquez justru harus menelan pil pahit. Bukan hanya gagal melaju kencang di lintasan, rider berjuluk The Baby Alien itu juga harus terjatuh dalam sesi latihan bebas 1 MotoGP Austria 2023 tersebut.

Tepatnya saat Marc Marquez melintas di tikungan 4. Pembalap asal Spanyol itu tergelincir dari motornya hingga terjatuh dan keluar dari lintasan. Sementara di sesi practice, Marquez harus puas finis di urutan 13, dan yang tercepat diraih pembalap Mooney VR46, Marco Bezzecchi.

Setelah hancur lebur di hari pertama MotoGP Austria 2023, Marc Marquez pun mengungkapkan penyebabnya. Juara dunia MotoGP enam kali itu menilai fairing aerodinamika baru masih memiliki kelemahan sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah dan kurang stabilitas.

Marc Marquez

"Fairing baru tidak menyelesaikan masalah Honda," ungkap Marc Marquez, mengutip dari GPone, Sabtu (19/8/2023).

"Kelemahannya sama dan kami harus terus bekerja. Masalah selanjutnya adalah kurangnya stabilitas, sulit menghentikan motor di kedua roda. Puig adalah orang pertama yang mengkhawatirkan saya dan mengetahui situasi sebenarnya dari proyek kami," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement