Jadwal MotoGP Austria 2023 Hari Ini: Marc Marquez Jatuh Lagi?

JADWAL MotoGP Austria 2023 hari ini, Sabtu (19/8/2023), ada tiga sesi penting yang akan dijalani oleh para pembalap. Tentu menarik menantikan aksi para rider di Sirkuit Red Bull Ring nanti, terutama Marc Marquez karena sejauh ini ia kerap kali mengalami kecelakaan di musim ini.

Ya, banyak yang menantikan aksi pembalap Tim Repsol Honda tersebut di Sirkuit Red Bull Ring yang berada di Spielberg, Austria tersebut. Sebab Marquez berniat bangkit usai gagal tampil baik dari sembilan seri yang sudah berlangsung di musim ini.

Tercatat Marquez belum pernah menyelesaikan balapan alias finis di MotoGP 2023. Hal itu disebabkan seringnya The Baby Alien mengalami kecelakaan, baik ketika saat sesi latihan bebas, kualifikasi, pemanasan, bahkan kala race berlangsung.

Terakhir di MotoGP Inggris 2023 pada 6 Agustus 2023 lalu, Marquez pun mengalami insiden hingga gagal mencapai finis. Dengan hasil buruk itu, kakak kandung dari Alex Marquez tersebut harus puas bertengger di peringkat 19 dengan 15 poin, yang aman poin tersebut diraih dari sprint race.

Karena kerap tampil buruk itulah Marquez mencoba bangkit di GP Austria, namun ia nyata kembali mengalami kecelakaan di sesi latihan bebas 1 yang berlangsung pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin.

Padahal, Marquez berniat menaklukkan Sirkuit Red Bull Ring. Perlu diketahui, Marquez tercatat belum pernah menang di Sirkuit Red Bull Ring.