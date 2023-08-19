Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Dihadiri Pevoli Yolla Yuliana, Basketball Meet Up Jelang FIBA World Cup 2023 Berlangsung Meriah!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |22:48 WIB
Dihadiri Pevoli Yolla Yuliana, Basketball Meet Up Jelang FIBA World Cup 2023 Berlangsung Meriah!
Basketball Meet Up jelang FIBA World Cup 2023 hari ini. (Foto: Andika Rachmansyah/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Basketball Meet Up jelang FIBA World Cup 2023 berlangsung meriah pada Sabtu (19/8/2023). Kali ini, Basketball Meet Up pun dihadiri oleh pevoli cantik Indonesia, Yolla Yuliana.

Diketahui, Basketball Meet Up merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang FIBA World Cup 2023. Kegiatan ini merupakan kesempatan untuk bermain basket bersama para influencer, selebriti, dan atlet Indonesia.

Basketball Meet Up jelang FIBA World Cup 2023

Basketball Meet Up pun kembali digelar pada hari ini. Laga berlangsung di basketball court Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (19/8/2023) mulai dari pukul 15.30 sampai 18.00 WIB.

Kegiatan yang bisa dibilang cukup meriah karena dihadiri oleh para artis Tanah Air. Menariknya, atlet voli Indonesia, Yolla Yuliana, juga ikut hadir memeriahkan kegiatan ini.

Acara itu akan menyajikan laga ekshibisi. Diketahui, terdapat tujuh pertandingan yang akan dimainkan dan diisi tujuh tim, yakni tim Key Opinion Leader (KOL), RANS PIK Basketball, Komunitas, Media, Libamak, YKK, dan Pemprov DKI.

Yolla tergabung dalam tim Key Opinion Leader (KOL) bersama dengan sejumlah selebriti seperti Indra Birowo, Maria Selena, hingga Augie Fantinus. Tapi sayangnya, tim KOL harus menelan kekalahan dari RANS.

Halaman:
1 2
