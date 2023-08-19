Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Final FIBA Womens Asia Cup 2023: Timnas Indonesia Juara, Ukir Sejarah Tembus Divisi A!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |21:39 WIB
Hasil Final FIBA Womens Asia Cup 2023: Timnas Indonesia Juara, Ukir Sejarah Tembus Divisi A!
Timnas Basket Putri Indonesia juara divisi B FIBA Womens Asia Cup 2023. (Foto: Instagram/@perbasi.ina)
HASIL final FIBA Womens Asia Cup 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Basket Putri Indonesia sukses meraih kemenangan atas dramatis 55-54 atas Iran.

Laga Timnas Basket Putri Indonesia vs Iran digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand, pada Sabtu (19/8/2023) malam WIB. Kemenangan pada laga itu membuat Timnas Basket Putri Indonesia berhasil menjadi juara di Divisi B FIBA Womens Asia Cup 2023.

Timnas Basket Putri Indonesia

Timnas Basket Putri Indonesia pun sukses mengukir sejarah baru. Mereka berhasil melangkah ke Divisi A FIBA Womens Asia Cup 2023.

Jalannya Laga

Laga final berjalan sengit. Timnas Voli Putri Indonesia kecolongan skor lebih dulu di kuarter pertama. Iran tampil lebih ganas sejak awal dengan mencuri 4 skor lebih awal.

Tim Merah Putih baru menyicil ketertinggalan tiga poin. Garuda Putri mendapat hadiah free throw di sisa enam menit terakhir.

Namun, kesempatan itu gagal dimanfaatkan oleh Kim Pierre-Louis. Nathania Claresta Orville (CO) pun akhirnya menutup kekurangan itu usai sukses melakukan three point, skor menjadi imbang 6-6.

Tetapi, di sisa tiga menit kuarter pertama, Iran mampu kembali unggul. Mereka mendapat hadiah free throw membuat keunggulan mereka menjadi 12-8. Iran unggul di kuarter pertama dengan skor 16-12.

Halaman:
1 2
