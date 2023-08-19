Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kalahkan Jepang di Laga Uji Coba, Evan Fournier Akui Prancis Masih Punya PR Jelang FIBA World Cup 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |05:11 WIB
Kalahkan Jepang di Laga Uji Coba, Evan Fournier Akui Prancis Masih Punya PR Jelang FIBA World Cup 2023
Timnas basket Prancis menghadapi Jepang di laga uji coba (Foto: olympics)
TOKYO - Timnas basket putra Prancis sukses mengalahkan Jepang dengan skor 88-70 dalam laga uji coba yang digelar Kamis (17/8/2023). Kendati demikian, Evan Fournier mengatakan bahwa timnya masih memiliki pekerjaan rumah (PR) jelang bergulirnya FIBA World Cup 2023.

Tampil di kandang lawan, Tokyo Ariake Arena, Jepang, Kamis (17/8/2023), Prancis mampu merebut kemenangan dengan susah payah. Pasalnya, pada saat berakhirnya paruh pertama pertandingan, mereka hanya unggul lima poin sebelum akhirnya melesat pada dua kuarter terakhir.

"Sejujurnya, kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Akan tetapi, kami bisa berkembang lebih baik lagi sepanjang bergulirnya turnamen nanti," ungkap Fournier, dikutip dari Olympics, Jumat (18/8/2023).

"Saya pikir kami terus lebih baik lagi," ucap penggawa New York Knicks itu.

Laga melawan Jepang menjadi partai ke-100 bersama Prancis bagi Fournier. Pebasket 30 tahun itu menorehkan sepuluh poin dalam pertandingan tersebut.

