HOME SPORTS BASKET

Akhiri Pra Kualifikasi Olimpiade 2024, Tiga Pemain Timnas Basket Indonesia Jadi Sorotan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 19 Agustus 2023 |06:05 WIB
Akhiri Pra Kualifikasi Olimpiade 2024, Tiga Pemain Timnas Basket Indonesia Jadi Sorotan
Yudha Saputera jadi sorotan di Timnas Basket Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

DAMASKUS - Timnas basket putra Indonesia mengakhiri gelaran Pra Kualifikasi Olimpiade 2024 dengan meraih kemenangan atas Suriah. Dengan berakhirnya ajang tersebut, ada tiga pemain yang mendapatkan sorotan lebih atas penampilannya.

Laga pamungkas yang dilangsungkan di Al Fayhaa Stadium, Damaskus, Suriah, Jumat (18/8/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 84-78 untuk Yudha Saputera dan kolega. Itu menjadi pertandingan terakhir bagi Skuad Merah Putih dalam ajang kualifikasi tersebut.

Tak hanya menutup perjuangan dengan kemenangan yang manis, Indonesia juga sukses membalaskan dendam kekalahan yang diderita sebelumnya. Pada pertemuan di Indonesia International Basketball Invitational 2023 di Indonesia Arena beberapa waktu lalu, Pasukan Merah Putih tumbang dengan skor 76-82 dari Suriah.

Kemenangan atas Suriah di hari terakhir pra kualifikasi Olimpiade 2024 iitu membuat Indonesia menempati posisi kelima di klasemen. Dari lima pertandingan yang dilakoni, skuad asuhan Milos Pejic itu membukukan dua kemenangan dan tiga kekalahan.

"Kami sangat apresiasi Marques Bolden dan Yudha Saputera yang dapat finis di 10 besar performer di Pra Kualifikasi ini," ucap Manajer Timnas Indonesia, Jeremy Imanuel Santoso dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Halaman:
1 2
