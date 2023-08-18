Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

3 Atlet yang Pernah Jalin Cinta dengan Pevoli Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebasket Juara SEA Games 2021!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:15 WIB
3 Atlet yang Pernah Jalin Cinta dengan Pevoli Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebasket Juara SEA Games 2021!
3 Atlet yang Pernah Menjalin Cinta dengan Pevoli Yolla Yuliana. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)
A
A
A

SEBANYAK 3 atlet yang pernah jalin cinta dengan pevoli Indonesia, Yolla Yuliana, akan dibahas Okezone. Dari ketiga atlet yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah pebasket juara SEA Games 2021!

Yolla Yuliana merupakan pevoli putri profesional Indonesia yang lahir pada 16 Mei 1994. Atlet asal Bandung itu memulai kariernya sebagai pevoli pada usia 12 tahun di Alko Bandung. Saat ini, ia bermain di tim Proliga, Jakarta Pertamina Fastron.

Yolla Yuliana yang biasa bermain sebagai middle blocker itu kerap dipanggil membela Timnas Voli Putri Indonesia di sejumlah kejuaraan Internasional. Tak hanya dikenal sebagai pevoli yang berbakat, ia juga sering menjadi sorotan karena kecantikannya.

Paras cantik menawan yang dimiliki Yolla Yuliana membuat banyak pria terpesona. Bahkan, ia sempat meluluhkan hati aktor tampan Ali Syakieb dan pernah berpacaran dengannya pada 2016 lalu meski pada akhirnya resmi putus.

Selain dengan aktor tampan itu, Yolla Yuliana juga diketahui pernah menjalin hubungan spesial dengan sejumlah atlet. Setidaknya, sudah ada tiga atlet Indonesia yang terpincut hatinya oleh pevoli cantik asal Bandung itu. Siapa sajakah mereka?

Berikut 3 Atlet yang Pernah Jalin Cinta dengan Pevoli Yolla Yuliana:

3. Andakara Prastawa Dhyaksa

Andakara Prastawa

Andakara Prastawa Dhyaksa merupakan pebasket profesional Indonesia yang saat ini bermain untuk Pelita Jaya Jakarta. Pria kelahiran Jakarta, 16 Agustus 1992 itu salah satu pemain Timnas Bola Basket Indonesia yang berhasil meraih medali emas di SEA Games 2021.

Andakara Prastawa pun kerap mendapat julukan fans basket Indonesia dengan sebutan "si Anak Ajaib". Menariknya, point guard Pelita Jaya ini diketahui pernah menjalin hubungan dengan Yolla Yuliana pada 2015. Namun, hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan.

Halaman:
1 2
