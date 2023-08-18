BWF World Championship 2023: Pelatih Bicara soal Peluang Apriyani Rahayu/Siti Fadia untuk Melangkah Jauh

COPENHAGEN – Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian, membicarakan soal peluang Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, untuk melangkah jauh di ajang BWF World Championship 2023 atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023. Eng Hian mengaku optimis dengan peluang itu asalkan Apriyani/Fadia mampu bermain normal.

Didi -sapaan akrab Eng Hian- yakin Apriyani/Fadia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Terlebih, Eng Hian melihat lawan-lawan yang ada di BWF World Championship 2023 sudah pernah ditaklukkan oleh pasangan tersebut.

"Selama bisa bermain normal dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, Apri/Fadia saya harapkan bisa melangkah lebih jauh,” tutur Eng Hian dalam rilis resmi PBSI yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

“Semua lawan juga pernah dikalahkannya. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti," lanjutnya.