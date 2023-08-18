Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Momen Pebulu Tangkis Dunia yang Alami Cedera Horor Sampai Menangis Kesakitan, Nomor 1 Paling Menyakitkan!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:18 WIB
4 Momen Pebulu Tangkis Dunia yang Alami Cedera Horor Sampai Menangis Kesakitan, Nomor 1 Paling Menyakitkan!
Chiharu Shida juga pernah menangis di lapangan karena cedera. (Foto: Federasi Bulu Tangkis Thailand)
A
A
A

4 momen pebulu tangkis dunia yang alami cedera horor sampai menangis kesakitan akan diulas dalam artikel ini. Sama seperti cabang olahraga lainnya, bulu tangkis juga memiliki risiko untuk setiap pemainnya yang mengalami cedera.

Bahkan tidak jarang, cedera yang dialami oleh para pebulu tangkis ini begitu parah. Para pebulu tabgkis pun sampai harus menangis karena tak kuasa menahan rasa sakitnya.

Lantas, siapa saja pebulu tangkis dunia yang pernah mengalami cedera horor sampai menangis kesakitan? Berikut ulasannya.

4. Chiharu Shida

Chiharu Shida

Pebulu tangkis cantik asal Jepang, Chiharu Shida, pernah mengalami cedera parah pada babak penyisihan grup Sudirman Cup 2021. Tepatnya pada awal game pertama, Shida sempat salah melakukan pijakan yang mengakibatkan rasa nyeri di engkel kaki kirinya.

Meski sempat memaksa melanjutkan pertandingan, pada akhirnya Shida tak kuasa menahan rasa sakitnya. Bahkan, sesaat setelah menghentikan pertandingan, pasangan Nami Matsuyama itu langsung menangis sejadi-jadinya.

3. Siti Fadia Silva Ramadhanti

Siti Fadia Silva Ramadhanti

Pebulu tangkis ganda putri andalan Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti, juga pernah mengalami cedera horor saat bertanding. Hal itu tepatnya terjadi di babak semifinal Malaysia Open 2023.

Pada laga menghadapi pasangan China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan itu, Fadia salah melakukan pijakan saat hendak mengembalikan pukulan lawan. Alhasil, kaki kanan Fadia langsung terasa sakit yang membuatnya menangis seketika.

Meski sempat memaksa melanjutkan pertandingan, pasangan Apriyani Rahayu ini pada akhirnya terpaksa menyerah di awal game kedua setelah rasa sakitnya tak mau ditahan kembali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
