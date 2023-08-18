Jadi Salah Satu Unggulan di BWF World Championships 2023, Gregoria Mariska Tunjung Tak Mau Terbebani

COPENHAGEN – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung masuk ke dalam salah satu unggulan di BWF World Championships 2023. Meski begitu, Gregoria tak mau statusnya tersebut membuatnya justru tak bisa bermain enjoy karena merasa terbebani.

Karena itulah, Gregoria akan mencoba bermain santai dalam Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2023 tersebut.

Ya, Gregoria hadir sebagai unggulan di BWF World Championships 2023. Tepatnya tunggal putri berusia 24 tahun itu menjadi unggulan kedelapan di turnamen tersebut.

Gregoria pun sadar betul statusnya yang merupakan unggulan justru menghadirkan tekanan besar kepadanya. Namun, Gregoria mencoba untuk membuatnya santai karena ia tidak mau khawatir hingga akhirnya tidak fokus.

Untuk mengatasi hal tersebut, Gregoria mencoba membawa semuanya dengan santai alias enjoy. Perempuan kelahiran Wonogiri itu bertekad untuk memberikan yang terbaik dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia.

"Saya akan menikmati pertandingan saja. Kini sebagai unggulan, saya akan tampil lebih enjoy dan tidak mau terbebani saja," ungkap Gregoria dalam rilis PBSI yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).