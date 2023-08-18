Kisah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang Diminta Ganti Julukan Gara-Gara Kalahkan Juara Dunia Ganda Putra 2022

KISAH Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang diminta ganti julukan gara-gara kalahkan juara dunia ganda putra 2022 akan dibahas Okezone. Tak dapat dimungkiri, The Babies -julukan Leo/Daniel- pernah melucuti juara BWF World Championships 2022, Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Momen tersebut terjadi pada babak 32 besar All England 2023 yang digelar di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Rabu 15 Maret 2023. Saat itu, Leo/Daniel berhadapan dengan Aaron Chia/Soh Wooi Yik, wakil Malaysia yang notabene juara dunia 2022.

Kendati sang lawan memiliki embel-embel jawara dunia, Leo/Daniel justru tampil memukau di laga tersebut. Alhasil, pasangan berjuluk The Babies itu sukses mengalahkan Aaron/Soh di babak 32 besar All England 2023 dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-13.

Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Leo/Daniel sudah dewasa dalam bermain dan layak disandingkan dengan pemain top dunia lainnya. Namun, gara-gara bekuk juara dunia 2022, anggota dewan BWF, Bambang Rudyanto, menyarankan agar Leo/Daniel mengubah julukannya.

Pria yang kerap disapa Koh Rudy tersebut menyampaikan sarannya melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @RudyRoedyanto, pada 15 Maret 2023 lalu. Dia mengatakan Leo/Daniel sudah waktunya untuk tidak dipanggil The Babies lagi karena mereka sudah bermain lebih dewasa.