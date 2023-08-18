Rionny Mainaky Beri Pesan kepada Wakil Indonesia yang Tampil di BWF World Championships 2023: Jangan Lupa Fokus!

JAKARTA – Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky, berpesan kepada para wakil Indonesia untuk tetap menjaga fokus selama tampil di BWF World Championships 2023. Sebab ia menilai para pemain kerap kali kehilangan fokus dan hal tersebut bisa mempengaruhi kesiapan dalam bertanding.

BACA JUGA: Lee Zii Jia Dapat Pesan Khusus dari Pelatih Jelang Hadapi Jonatan Christie di BWF World Championships 2023

Pesan itu disampaikan Rionny kepada 15 wakil Indonesia yang akan berjibaku untuk memperebutkan tahta tertinggi di sektornya masing-masing pada ajang BWF World Championships 2023. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tahun ini tersebut pun digelar pada 21-27 Agustus 2023 mendatang di Copenhagen, Denmark

Jelang bertanding, Rionny pun membeberkan bahwa dari segi persiapan secara teknik tidak mengalami perubahan dari biasanya. Namun, ada beberapa hal yang lebih difokuskan agar para pemain yang tampil nanti bisa menunjukkan performa terbaiknya.

"Dari teknik memang seperti biasa, tetapi lebih fokus saja. Bagaimana dilatih berulang-ulang dari apa yang dievaluasi," ungkap Rionny beberapa waktu lalu, dikutip Jumat (18/8/2023).

"Biasanya, non teknis juga ada, tetapi saya lihat dari beberapa kejuaraan itu agak turun stamina dan fokusnya," tambahnya.