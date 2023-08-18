4 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Ambil Studi S3, Nomor 1 Masih Aktif Main

BERIKUT adalah empat pebulu tangkis top dunia yang mengambil studi S3. Memiliki label sebagai pemain top dunia tak membuat mereka kehilangan semangat untuk menempuh pendidikan.

Salah satu yang kita tau adalah tunggal putri Taiwan, Tai Tzu Ying. Kali ini, Okezone akan membahas para pemain top dunia yang melanjutkan studi hingga S3, siapa saja? berikut daftarnya

4. Ma Jin (China)

Nama pertama ada legenda bulu tangkis China, Ma Jin. Dilansir dari laman laman media China, Sohu, eks ganda campuran ranking satu dunia itu, diketahui sedang menyisihkan waktunya untuk menempuh S3 di Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Makau.

Ia pun kerap membagikan momen kesibukannya di kampus pada akun media sosial pribadinya. Ma Jin berharap tekadnya dalam mengejar cita-cita bisa menginspirasi banyak orang.

3. Li Yinhui (China)

Pebulu tangkis top dunia yang diketahui mengambil studi S3 adalah Li Yinhui. Li merupakan mantan ganda putri China yang pernah berpasangan dengan Du Yue.

Li Yinhui memutuskan pensiun pada awal 2022 karena mengalami kelainan jantung (bradycardia). Tak ingin kehilangan motivasi, Li Yinhui menyibukkan dirinya dengan menempuh pendidikan S3.