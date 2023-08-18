Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Ambil Studi S3, Nomor 1 Masih Aktif Main

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |04:08 WIB
4 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Ambil Studi S3, Nomor 1 Masih Aktif Main
Tunggal putri Taiwan, Tai Tzu ying (Foto: Reuters)
A
A
A

BERIKUT adalah empat pebulu tangkis top dunia yang mengambil studi S3. Memiliki label sebagai pemain top dunia tak membuat mereka kehilangan semangat untuk menempuh pendidikan.

Salah satu yang kita tau adalah tunggal putri Taiwan, Tai Tzu Ying. Kali ini, Okezone akan membahas para pemain top dunia yang melanjutkan studi hingga S3, siapa saja? berikut daftarnya

4. Ma Jin (China)

Nama pertama ada legenda bulu tangkis China, Ma Jin. Dilansir dari laman laman media China, Sohu, eks ganda campuran ranking satu dunia itu, diketahui sedang menyisihkan waktunya untuk menempuh S3 di Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Makau.

Ia pun kerap membagikan momen kesibukannya di kampus pada akun media sosial pribadinya. Ma Jin berharap tekadnya dalam mengejar cita-cita bisa menginspirasi banyak orang.

3. Li Yinhui (China)

Pebulu tangkis top dunia yang diketahui mengambil studi S3 adalah Li Yinhui. Li merupakan mantan ganda putri China yang pernah berpasangan dengan Du Yue.

Li Yinhui memutuskan pensiun pada awal 2022 karena mengalami kelainan jantung (bradycardia). Tak ingin kehilangan motivasi, Li Yinhui menyibukkan dirinya dengan menempuh pendidikan S3.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement