Lee Zii Jia Dapat Pesan Khusus dari Pelatih Jelang Hadapi Jonatan Christie di BWF World Championships 2023

COPENHAGEN – Tunggal putra andalan Malaysia, Lee Zii Jia, bakal berhadapan dengan wakil Indonesia, Jonatan Christie, di babak pertama BWF World Championships 2023. Jelang pertemuan tersebut, Zii Jia mendapatkan pesan khusus dari sang pelatih.

Sebagai informasi, BWF World Championships 2023 akan digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark. Turnamen tersebut akan berlangsung mulai 21 hingga 27 Agustus 2023. Sejumlah wakil Indonesia akan bertanding di turnamen tersebut.

Salah satunya adalah Jonatan Christie. Berdasarkan hasil undian, Jonatan yang merupakan unggulan kelima mendapatkan lawan tangguh Lee Zii Jia. Pebulu tangkis tunggal putra Malaysia itu merupakan mantan pemain ranking dua dunia.

Di sisi lain, hasil undian melawan Jonatan Christie juga diwaspadai kubu Lee Zii Jia. Pelatih Zii Jia, Wong Tat Meng, memberikan pesan khusus untuk anak asuhnya jelang berkiprah di turnamen nanti.

Sang pelatih sadar babak pertama melawan Jonatan akan sulit. Dia ingin Zii Jia tampil tanpa beban dan menikmati turnamen. Terlebih lagi, pebulu tangkis peringkat ke-13 dunia itu tidak diunggulkan.

BACA JUGA: Jonatan Christie Tak Menyangka Langsung Jumpa Lee Zii Jia di Babak Pertama BWF World Championships 2023

“Diunggulkan atau tidak, seorang pemain harus memenangkan semua pertandingan untuk menjadi juara. Ini adalah kenyataan. Bukan hanya untuk Zii Jia, tetapi untuk pemain mana pun,” ujar Wong Tat Meng dilansir dari The Star, Kamis (17/8/2023).