BWF World Championships 2023: Rionny Mainaky Pastikan Wakil Indonesia Tempur

JAKARTA - Para pebulutangkis terbaik Indonesia akan tampil di BWF World Championships 2023 pekan depan. Kabid Binpres PBSI, Rionny Mainaky memastikan semua pemain siap tempur meski dengan persiapan cukup singkat.

Gelaran BWF World Championships 2023 akan bergulir pekan depan, tepatnya pada 21-27 Agustus 2023. Ajang bulu tangkis dunia itu akan dilangsungkan di Royal Arena, Copenhagen, Denmark.

Menurut Rionny, meskipun persiapan menuju Kejuaraan Dunia edisi ke-28 ini relatif tidak lama, para pemain sudah siap tempur dan tampil habis-habisan di sana. Indonesia sendiri mengirimkan 14 perwakilan dalam gelaran tersebut.

"Meski tidak panjang, persiapan yang kami lakukan rasanya sudah maksimal. Pemain bisa fokus dan penuh semangat menjalani hari-hari latihan di pelatnas sebelum berangkat ke Kopenhagen," ungkap Rionny dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (17/8/2023).

"Para pemain siap tempur dan ingin menampilkan performa terbaiknya," tegasnya.

Rionny mengatakan bahwa para pemain dipersiapkan sebaik mungkin jelang gelaran dunia tersebut. Para pemain langsung ditempat setelah bertarung di Australia Open yang baru berakhir pekan lalu.