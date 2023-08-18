Kisah Marc Marquez yang Enggan Kritik Sirkuit Mandalika meski Alami Kecelakaan Mengerikan di Indonesia

KISAH Marc Marquez yang enggan kritik Sirkuit Mandalika, meski alami kecelakaan mengerikan di Indonesia. Insiden itu tepatnya terjadi di MotoGP Mandalika 2022.

Ya, nasib sial dialami Marquez kala mentas di MotoGP Mandalika 2022 pada 20 Maret 2022. Tepatnya, kejadian itu dialami pembalap berjuluk The Baby Alien itu di sesi warm up atau pemanasan.

Kala itu, Marquez sedang melajukan kencang motor balapnya di tikungan ketujuh Sirkuit Mandalika. Tetapi, dia ternyata tak dapat menguasai motornya ingga mengalami highside.

Marquez pun terjatuh dari motornya. Badannya bahkan sampai terpelanting dan terguling ke gravel. Saking parahnya kecelakaan itu, motor Marquez sampai sudah tak terbentuk.

Akibat dari kecelakaan itu pun cukup parah bagi Marquez. Masalah diplopia atau penglihatan gandanya sampai kambuh lagi karena benturan keras di kepalanya. Marquez pun berujung absen di balapan MotoGP Mandalika 2023.

Meski begitu, Marquez ternyata enggan mengkritik kondisi Sirkuit Mandalika. Dia malah berusaha melupakan kecelakaan parah itu.

“Beberapa kecelakaan, Anda mengingat semuanya. Semuanya! Indonesia? Saya ingat tepat sebelum kecelakaan itu,” curhat Marc Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (18/8/2023).

“Ketika saya mulai melayang, sejak saat itu hingga akhirnya ketika saya tiba di dalam garasi, saya tidak ingat apa-apa karena saya tidak sadarkan diri. Setelah kecelakaan di Indonesia? Kita adalah manusia. Anda tidak ingin naik motor lagi,” lanjutnya.