HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Austria 2023, Enea Bastianini Curhat Belum Nyetel dengan Motornya

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:05 WIB
Jelang MotoGP Austria 2023, Enea Bastianini Curhat Belum Nyetel dengan Motornya
Enea Bastianini kala berlaga di MotoGP. (Foto: Instagram/@eneabastianini)
A
A
A

SPIELBERG – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini, curhat jelang MotoGP Austria 2023. Dia mengaku masih belum nyetel dengan motor balapnya musim ini.

Hal ini tentu saja jadi PR besar bagi Bastianini. Tetapi, Bastianini memastikan terus berupaya untuk nyetel dengan motornya tersebut.

Enea Bastianini

Pasalnya, kepaduan antara rider dengan motor dinilai mempengaruhi kualitas balapan. Dia mengakui balapan di Sirkuit Silverstone, Inggris, yang tersaji pada seri sebelumnya di MotoGP 2023 memang tidak sesuai harapan. Namun, dia bersyukur bisa tetap tampil tanpa ada kendala cedera.

"Grand Prix terakhir di Silverstone tidak berjalan seperti yang kami harapkan, tapi ini adalah akhir pekan pertama saya, di mana saya bisa bekerja 100% tanpa masalah fisik," ujar Bastianini, dikutip dari Crash, Jumat (18/8/2023).

"Kami mengumpulkan data penting yang kami perlukan untuk membuat kemajuan lebih lanjut," sambungnya.

