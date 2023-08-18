Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Brad Binder Sepakat dengan Ramalan Marc Marquez soal Masa Depan KTM

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |18:42 WIB
Brad Binder sepakat dengan Marc Marquez soal masa depan KTM (Foto: REUTERS)
BRAD Binder sepakat dengan ramalan Marc Marquez soal masa depan KTM sebagai penguasa MotoGP. Pembalap KTM Red Bull, Brad Binder, mengatakan bahwa timnya bakal menjadi pabrikan nomor satu suatu hari nanti.

Marc Marquez pernah menyuarakan kekagumannya terhadap kualitas KTM. Terlebih, pada saat ini, KTM membuktikan diri dengan menempati urutan kedua klasemen konstruktor MotoGP 2023.

Marc Marquez 

Binder pun mengamini pernyataan Marc Marquez soal KTM yang bisa menjadi penguasa MotoGP di masa depan. Sebagai orang dalam KTM, Binder mengetahui betul bagaimana usaha dari timnya sejauh ini.

Dia juga merasa terhormat bisa menjadi bagian dari KTM. Binder pun berharap KTM bisa mencapai kenyataan yang dibeberkan Marquez tersebut.

"Saya pasti bisa mempercayainya. Dengan usaha yang mereka lakukan, itu luar biasa," ucap Binder, dipetik dari Crash, Jumat (18/8/2023).

"Saya merasa terhormat menjadi bagian dari paket ini. Setiap akhir pekan saya melihat upaya apa yang dilakukan para pemain. Ketika mereka mencapai puncak, saya harap saya menjadi pria mereka!" lanjutnya.

