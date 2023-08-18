Jadwal Siaran Langsung MotoGP Austria 2023, Live di Vision+

JADWAL siaran langsung MotoGP Austria 2023 akan diulas dalam artikel ini. Balapan seru yang akan berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, mulai 18-20 Agustus 2023 ini dapat disaksikan secara live di Vision+.

Ya, ajang MotoGP 2023 terus berlanjut dengan memasuki seri MotoGP Austria 2023. Setelah sukses dengan balapannya di Britania Raya pada 6 Agustus 2023, kejuaraan balapan motor dunia MotoGP kembali mengadakan balapannya di benua Eropa, kali ini di Austria.

MotoGP Austria 2023 secara resmi bertajuk CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Osterreich. Balapan utamanya akan dilaksanakan pada Minggu, 20 Agustus 2023, dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 18 dan 19 Agustus 2023.

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 18 Agustus 2023

Latihan 1 MotoE: 13.25 – 13.45 WIB

Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB

Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB

Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB

Latihan 2 MotoE: 17.25 – 17.45 WIB

Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB

Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB

Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB

Kualifikasi 1 MotoE: 22.00 – 22.10 WIB

Kualifikasi 2 MotoE: 22.20 – 22.30 WIB

Sabtu, 19 Agustus 2023

Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB

Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB

Latihan Bebas 2 MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB

Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB

Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB

Balapan 1 MotoE: 17.15 – 17.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 - 18.05 WIB

Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB

Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB

Balapan 2 MotoE: 21.10 – 21.30 WIB

Minggu, 20 Agustus 2023

Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB

Balapan Moto3: 16.00 – 16.35 WIB

Balapan Moto2: 17.15 – 17.55 WIB

Balapan MotoGP: 19.00 – 19.50 WIB