HOME SPORTS MOTOGP

Siapa Pembalap MotoGP yang Pertama Kali Jatuh di Sirkuit Mandalika? Ini Sosoknya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:53 WIB
Siapa Pembalap MotoGP yang Pertama Kali Jatuh di Sirkuit Mandalika? Ini Sosoknya
Marco Bezzecchi jadi pembalap pertama yang jatuh di Sirkuit Mandalika. (Foto: Instagram/@marcobez72)
SIAPA pembalap MotoGP yang pertama kali jatuh di Sirkuit Mandalika? Hal ini menarik dikulik karena balapan yang seru di pentas MotoGP Mandalika kerap membuat sejumlah pembalap mengalami insiden.

Ya, Sirkuit Mandalika menarik perhatian pencinta balap motor di seluruh dunia. Pasalnya, belum lama ini telah terjadi insiden kecelakaan hingga merenggut nyawa seorang pembalap.

Haruki Noguchi

Ialah Haruki Noguchi, pembalap Asia Road Racing Championship (ARRC) 2023 kelas Asia Superbike 1.000 cc dari tim SDG MS HARC-PRO Honda Philippines. Haruki terlibat insiden kecelakaan dengan Zaqhwan Zaidi, pembalap dari Honda Asia-Dream Racing with Showa, pada lap ke-4 di tikungan ke-10 Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Akibat insiden tersebut, Haruki didiagnosis mengalami multiple trauma. Setelah sempat mendapat perawatan medis di Medical Center Pertamina Mandalika International Sirkuit dan RSUD NTB, nyawa Haruki tidak dapat terselamatkan.

Halaman:
1 2
