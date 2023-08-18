Ducati Tebar Ancaman Jelang MotoGP Austria 2023, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Kompak Pede Bakal Menang

DUA pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, kompak tebar ancaman jelang MotoGP Austria 2023. Bagnaia dan Martin sama-sama percaya diri bakal menang dalam balapan yang akan berlangsung pada akhir pekan ini tersebut.

Untuk Martin, dia merasa yakin bakal tampil menggila karena Sirkuit Red Bull Ring yang akan jadi venue balapan MotoGP Austria 2023 merupakan trek terbaiknya. Dia pun yakin mampu finis di posisi teratas.

Apalagi, Jorge Martin akan tampil dengan tekad besar di MotoGP Austria 2023. Pasalnya, di balapan seri sebelumnya, yakni MotoGP Inggris 2023, dia gagal meraih podium usai hanya finis di urutan keenam.

"Ini adalah salah satu sirkuit terbaik bagi saya. Saya akan berjuang untuk posisi teratas. Saya mencoba untuk kembali ke posisi podium,” ujar Martin, dikutip dari Crash, Jumat (18/8/2023).

“Sabtu rumit jadi saya harap kami meningkat," lanjutnya.

“Sudut stop-and-go bagus untuk saya, dan di sektor ketiga saya kompetitif. Segalanya menjadi lebih mudah di sini. Jalan masih panjang. Belum ada satu trek pun yang membuat saya lambat. Semoga saya menjaga konsistensi ini," jelas Jorge Martin.

Sama seperti Jorge Martin, Bagnaia juga yakin bisa berjaya di MotoGP Austria 2023. Pasalnya, dia punya modal apik dari penampilannya di Austria pada musim lalu.