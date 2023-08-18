Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Tebar Ancaman Jelang MotoGP Austria 2023, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Kompak Pede Bakal Menang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |11:14 WIB
Ducati Tebar Ancaman Jelang MotoGP Austria 2023, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Kompak Pede Bakal Menang
Francesco Bagnaia dan Jorge Martin kala beraksi di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA pembalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, kompak tebar ancaman jelang MotoGP Austria 2023. Bagnaia dan Martin sama-sama percaya diri bakal menang dalam balapan yang akan berlangsung pada akhir pekan ini tersebut.

Untuk Martin, dia merasa yakin bakal tampil menggila karena Sirkuit Red Bull Ring yang akan jadi venue balapan MotoGP Austria 2023 merupakan trek terbaiknya. Dia pun yakin mampu finis di posisi teratas.

Jorge Martin

Apalagi, Jorge Martin akan tampil dengan tekad besar di MotoGP Austria 2023. Pasalnya, di balapan seri sebelumnya, yakni MotoGP Inggris 2023, dia gagal meraih podium usai hanya finis di urutan keenam.

"Ini adalah salah satu sirkuit terbaik bagi saya. Saya akan berjuang untuk posisi teratas. Saya mencoba untuk kembali ke posisi podium,” ujar Martin, dikutip dari Crash, Jumat (18/8/2023).

“Sabtu rumit jadi saya harap kami meningkat," lanjutnya.

“Sudut stop-and-go bagus untuk saya, dan di sektor ketiga saya kompetitif. Segalanya menjadi lebih mudah di sini. Jalan masih panjang. Belum ada satu trek pun yang membuat saya lambat. Semoga saya menjaga konsistensi ini," jelas Jorge Martin.

Sama seperti Jorge Martin, Bagnaia juga yakin bisa berjaya di MotoGP Austria 2023. Pasalnya, dia punya modal apik dari penampilannya di Austria pada musim lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement