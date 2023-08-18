Kisah Marc Marquez yang Trauma Balapan Usai Kecelakaan Mengerikan di Sirkuit Mandalika

KISAH Marc Marquez yang trauma balapan usai kecelakaan mengerikan di Sirkuit Mandalika akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Marquez pernah mengalami kecelakaan parah saat mentas di MotoGP Mandalika 2022.

Bisa dikatakan insiden di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menjadi momen keelakaan paling mengerikan untuk Marquez. Bagaimana tidak, pembalap Repsol Honda tersebut saja sampai merasakan trauma untuk balapan lagi usai kecelakan mengerikan di Sirkuit Mandalika.

Lantas bagaimana cerita Marquez bisa mengalami kecelakaan parah itu? Jadi, semuanya berawal dari sesi pemanasan jelang race MotoGP seri Indonesia tersebut.

Tepatnya pada 20 Maret 2022, Marquez yang melaju kencang tak dapat menguasai motornya hingga kecelakaan dan badanya terpelanting dari kuda besinya di tikungan ketujuh Sirkuit Mandalika. Marquez pada saat itu terguling ke gravel sementara motornya sudah tak terbentuk usai terlempar kencang.

“Beberapa kecelakaan, Anda mengingat semuanya. Semuanya! Indonesia? Saya ingat tepat sebelum kecelakaan itu,” curhat Marc Marquez, dikutip dari Crash, Jumat (18/8/2023).

“Ketika saya mulai melayang, sejak saat itu hingga akhirnya ketika saya tiba di dalam garasi, saya tidak ingat apa-apa karena saya tidak sadarkan diri. Setelah kecelakaan di Indonesia? Kita adalah manusia. Anda tidak ingin naik motor lagi,” tambahnya.