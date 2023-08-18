Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Timnas Basket Putri Indonesia Tembus Final FIBA Womens Asia Cup 2023 Usai Bekuk Thailand di Semifinal

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |22:24 WIB
Timnas Basket Putri Indonesia Tembus Final FIBA Womens Asia Cup 2023 Usai Bekuk Thailand di Semifinal
Timnas Basket Putri Indonesia melenggang ke final FIBA Womens Asia Cup 2023 (Foto: Instagram/basketnasputri)
A
A
A

TIMNAS Basket Putri Indonesia tembus final FIBA Womens Asia Cup 2023 usai bekuk Thailand di semifinal. Pertandingan yang digelar di Nimibutr Stadium, Bangkok, Thailand pada Jumat (18/8/2023) dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 65-57.

Kemenangan ini sukses membawa tim asuhan Marlina Herawan ke final divisi B FIBA Womens Asia Cup 2023. Mereka akan menghadapi Iran di laga puncak.

Timnas Basket Putri Indonesia

Sejak awal laga dimulai, Timnas Basket Putri Indonesia berhasil membuka keunggulan lebih dulu. Lemparan Henny Sutjiono berhasil menciptakan Three point untuk tim Indonesia.

Tim Merah Putih kemudian menambah keunggulan lewat free throw. Kim Pierre-Louis sukses menggenapkan skor Indonesia menjadi 8-3 di sisa enam menit kuarter pertama.

Penampilan Timnas Basket Putri Indonesia semakin apik. Mereka apik melakukan steal hingga mampu mempertahankan keunggulan 18-12 di kuarter pertama.

Timnas Basket Putri Indonesia masih tampil dominan. Memasuki kuarter kedua, Henny Sutjiono, langsung membombardir pertahanan lawan membuat keunggulan sementara menjadi 23-12.

Halaman:
1 2
