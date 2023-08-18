Jadwal FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena: Langsung Dibuka Prancis va Kanada!

FIBA World Cup 2023 bakal digelar di Indonesia Arena untuk Grup G dan H (Foto: IBL)

JADWAL FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena akan dibahas Okezone. Piala Dunia Basket 2023 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, itu akan langsung dibuka oleh duel Kanada vs Prancis pada Jumat, 25 Agustus 2023 mendatang.

32 negara terbaik di dunia akan mentas di FIBA World Cup 2023 yang dilaksanakan dari 25 Agustus hingga 10 September 2023. Secara keseluruhan, turnamen basket antarnegara seluruh dunia edisi ke-19 itu bakal dihelat di Filipina, Jepang, dan Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIBA World Cup 2023 mendapat jatah untuk menggelar pertandingan babak penyisihan Grup G dan H. Indonesia Arena menjadi Venue yang dipilih untuk menghelat semua pertandingan dua grup tersebut.

Untuk Grup G, diisi oleh tim-tim kuat seperti juara bertahan Spanyol (juara FIBA World Cup 2019), Iran, Brasil, dan Pantai Gading. Sedangkan Grup H, diramaikan oleh Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis.

Dengan demikian, sederet pebasket top dunia dipastikan bakal meramaikan FIBA World Cup 2023 yang berlangsung di Indonesia Arena. Sebut saja seperti Timnas Basket Prancis yang membawa Frank Bryan Ntilikina hingga Nicolas Batum.

Di sisi lain, Timnas Basket Kanada tidak akan diperkuat salah satu bintangnya yakni Jamal Murray. Padahal, dia menjadi salah satu pemain yang dinantikan penampilannya setelah membantu Denvers Nuggets meraih gelar juara NBA 2023.

BACA JUGA: Indonesia Arena Dapat Penilaian Risk Assessment yang Sangat Baik Jelang FIBA World Cup 2023

Terlepas dari hal itu, rangkaian pertandingan FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena akan dibuka oleh laga Kanada vs Prancis dan Latvia vs Lebanon pada Jumat, 25 Agustus 2023. Esoknya, akan ada duel Iran vs Brasil dan Spanyol vs Pantai Gading pada Sabtu 26 Agustus 2023.

Kemudian pada Minggu, 27 Agustus 2023, ada laga seru yang mempertemukan Lebanon vs Kanada dan Latvia vs Prancis. Keesokan harinya, digelar pertandingan antara Pantai Gading vs Iran dan Brasil vs Spanyol pada Senin 28 Agustus 2023.