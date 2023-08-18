Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Duel Prancis vs Kanada Jadi Incaran, Tiket Opening Ceremony Ludes Terjual

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |06:05 WIB
FIBA World Cup 2023: Duel Prancis vs Kanada Jadi Incaran, Tiket Opening Ceremony Ludes Terjual
FIBA World Cup 2023 akan berlangsung pada 25 Agustus hingga 3 September 2023 (Foto: Logo FIBA)
A
A
A

JAKARTA - Pertandingan seru langsung tersaji di hari pertama FIBA World Cup 2023. Timnas Basket Kanada akan melawan Prancis menadi laga pembuka fase grup di Indonesia Arena, Jumat 25 Agustus 2023.

Animo besar ditunjukkan para pecinta basket Tanah Air jelang big match antara Kanada vs Prancis. Hal itu terlihat pada tiket pertandingan yang dikabarkan sudah habis terjual.

Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang Piala Dunia Bola Basket tahun ini pada 25 Agustus-3 September 2023. Venue teranyar di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang berkapasitas 16 ribu dengan nama Indonesia Arena menjadi tempat perhelatan sejumlah laga seru.

Salah satu laga big match yang menjadi incaran para penonton ialah duel antara Kanada dan Prancis di Grup H yang akan berlangsung pada 25 Agustus 2023. Pihak panitia mengungkapkan bahwa tiket laga tersebut sudah habis terjual.

"Penjualan tiket dan untuk game opening ceremony, yaitu game tanggal 25 Prancis dan Kanada sold out. Yang masih ada di skybox, tapi kelihatannya juga lumayan cukup full. Saya khawatir mungkin hari ini juga sudah habis," ungkap Head of Commercial and Marketing LOC FIBA World Cup 2023, Stephen Walangitang.

Untuk pertandingan-pertandingan lainya, tiket masih tersedia. Namun pertumbuhan pembelian tiket itu, menurut Stephen, juga meningkat cepat. Terutama yang menampilkan Kanada dan Prancis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement