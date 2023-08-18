FIBA World Cup 2023: Duel Prancis vs Kanada Jadi Incaran, Tiket Opening Ceremony Ludes Terjual

FIBA World Cup 2023 akan berlangsung pada 25 Agustus hingga 3 September 2023 (Foto: Logo FIBA)

JAKARTA - Pertandingan seru langsung tersaji di hari pertama FIBA World Cup 2023. Timnas Basket Kanada akan melawan Prancis menadi laga pembuka fase grup di Indonesia Arena, Jumat 25 Agustus 2023.

Animo besar ditunjukkan para pecinta basket Tanah Air jelang big match antara Kanada vs Prancis. Hal itu terlihat pada tiket pertandingan yang dikabarkan sudah habis terjual.

Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi salah satu tuan rumah ajang Piala Dunia Bola Basket tahun ini pada 25 Agustus-3 September 2023. Venue teranyar di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, yang berkapasitas 16 ribu dengan nama Indonesia Arena menjadi tempat perhelatan sejumlah laga seru.

Salah satu laga big match yang menjadi incaran para penonton ialah duel antara Kanada dan Prancis di Grup H yang akan berlangsung pada 25 Agustus 2023. Pihak panitia mengungkapkan bahwa tiket laga tersebut sudah habis terjual.

"Penjualan tiket dan untuk game opening ceremony, yaitu game tanggal 25 Prancis dan Kanada sold out. Yang masih ada di skybox, tapi kelihatannya juga lumayan cukup full. Saya khawatir mungkin hari ini juga sudah habis," ungkap Head of Commercial and Marketing LOC FIBA World Cup 2023, Stephen Walangitang.

Untuk pertandingan-pertandingan lainya, tiket masih tersedia. Namun pertumbuhan pembelian tiket itu, menurut Stephen, juga meningkat cepat. Terutama yang menampilkan Kanada dan Prancis.