Kisah Tragis Pebulu Tangkis Malaysia Penakluk Viktor Axelsen, Terlibat Match Fixing hingga Dilarang Main oleh BWF hingga 2038!

NAMA Zulfaldi Zulkiffli mungkin asing di telinga para pecinta bulu tangkis saat ini. Namun, pemain asal Malaysia itu merupakan salah satu pemain yang pernah menaklukkan tunggal putra nomor 1 dunia saat ini, Viktor Axelsen.

Zulfaldi Zulkiffli menjadi tunggal putra Malaysia dengan segudang prestasi di usia junior. Paling diingat tentu saat ia berhasil meraih medali emas Kejuaraan Dunia Junior 2011 usai mengalahkan Viktor Axelsen di partai final.

Kala itu ia berhasil mengatasi Axelsen usai bermain tiga game, 21-18, 9-21 dan 21-19. Sederet prestasi yang diraihnya membuat Zulfaldi Zulkiffli diprediksi bakal menjadi salah satu penerus tunggal putra terbaik Malaysia, Lee Chong Wei.

Namun, semua berubah 180 derajat saat ia memasuki level senior. Prestasinya cenderung mentok dan hanya bisa berada di peringkat 30 dunia.

Alih-alih menjadi andalan baru tunggal putra Malaysia, Zulfaldi Zulkiffli justru tersandung kasus serius di dunia bulu tangkis. Ya, karier Zulfadli Zulkiffli terguncang ketika dia terlibat match fixing atau pengaturan skor.