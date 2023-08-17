Berangkat ke Denmark Malam Ini, Para Atlet Bulu Tangkis Indonesia Usung Semangat Kemerdekaan Jelang BWF World Championships 2023

Gregoria Mariska beserta para atlet bulu tangkis Indonesia lainnya berangkat ke Kopenhagen untuk BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)

BERANGKAT ke Denmark malam ini, para atlet bulu tangkis Indonesia usung semangat kemerdekaan jelang BWF World Championships 2023. Gregoria Mariska dan kolega bakal berangkat ke Kopenhagen, Denmark, dengan dibagi dalam dua kloter.

BWF World Championships 2023 akan digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark. Turnamen bulu tangkis bertaraf dunia ini akan digelar pada 21 hingga 27 Agustus 2023.

Tim yang berangkat ke Denmark dibagi dalam dua kelompok penerbangan (kloter). Kloter pertama berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, pada Kamis (17/8/2023) pukul 21.00 WIB dengan menggunakan Turkish Airlines.

Sementara itu, kloter kedua akan menyusul dengan maskapai Emirates EK 359. Kloter tersebut akan berangkat Jumat (18/8/2023) pada pukul 00.40 WIB. Jelang keberangkatan, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Rionny Mainaky, meminta doa dan dukungan publik agar tim bisa merebut gelar juara.

“Puji syukur, semua dalam kondisi sehat dan baik. Dengan mengusung semangat HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, tim bulutangkis Indonesia malam ini berangkat untuk mengikuti Kejuaraan Dunia di Kopenhagen, Denmark,” ujar Rionny Mainaky dikutip dari rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (17/8/2023).

“Mohon doa dan dukungan dari para pecinta bulutangkis. Semoga tim ini bisa tampil maksimal dan bisa merebut gelar juara," sambungnya kemudian.