HOME SPORTS NETTING

Jelang BWF World Championships 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Klaim Sudah Bereskan Masalah Komunikasi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:50 WIB
Apriyani Rahayu/Siti Fadia klaim sudah bereskan masalah komunikasi
Apriyani Rahayu/Siti Fadia klaim sudah bereskan masalah komunikasi (Foto: PBSI)
JELANG BWF World Championships 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia klaim sudah bereskan masalah komunikasi. Ganda putri Indonesia tersebut menjamin bahwa hal itu sudah diselesaikan 100 persen.

Apriyani/Fadia sebelumnya menerangkan bahwa salah satu alasan mereka mengalami penurunan performa di lapangan adalah adanya masalah komunikasi. Keduanya memiliki masalah masing-masing yang tidak dikomunikasikan secara terbuka.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Namun, jelang BWF World Championships (Kejuaraan Dunia) 2023, Apriyani/Fadia mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka tak ingin hal itu menjadi berlarut-larut yang justru bisa mengganggu performa di ajang bergengsi tersebut.

"Sudah (selesai) 100 persen, kami sudah tahu caranya (mengatasinya). Kita udah nemu poinnya. Emang susah banget di fase ini," ucap Apriyani kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

Apriyani menekankan sekali lagi bahwa penurunan performa mereka bukan karena kesulitan menghadapi lawan. Namun, lebih kepada permasalahan pada dirinya sendiri yang tidak disampaikan kepada Fadia dan juga sebaliknya.

"Lebih ke tekanan ke diri sendiri dan itu susah diungkapkan. Mungkin saya enggak bisa ngomong ke Fadia dan sebaliknya karena tekanan kita beda-beda, dan itu sudah kita coba obrolin. Enggak ada masalah soal lawan, karena kita juga sudah mengenali lawan," tegas Apriyani.

