Momen Kocak Mohammad Ahsan Tenangkan sang Anak yang Kalah Lomba 17-an: Babah Juga Sering Kalah Sekarang

MOMEN kocak Mohammad Ahsan tenangkan sang anak yang kalah lomba 17 Agustus-an akan dibahas di sini. Pebulu tangkis veteran Indonesia tersebut melontarkan kalimat kocak yang membuat netizen terpingkal-pingkal.
Sang istri Christine Novitania mengunggah momen tersebut di Instagram pribadinya, @just_itnee. Terlihat jika sang anak King sedang ikut lomba mengupas telur rebus. Namun, sang anak kalah hingga menangis di pangkuan Babah – sapaan akrab Ahsan.
"Tadi kenapa nangisnya? Kalah? Gapapa, babah juga sering kalah kok sekarang," ucap Ahsan diiringi tawa, Kamis (17/8/2023).
"Babah juga udah kalah terus sekarang. Sabar aja," lanjutnya.
Namun, kata-kata dari sang ayah tampaknya tak membuahkan hasil. Pasalnya, King justru menangis makin kencang di pangkuan Ahsan.