HOME SPORTS NETTING

Momen Kocak Mohammad Ahsan Tenangkan sang Anak yang Kalah Lomba 17-an: Babah Juga Sering Kalah Sekarang

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:17 WIB
Momen Kocak Mohammad Ahsan Tenangkan sang Anak yang Kalah Lomba 17-an: Babah Juga Sering Kalah Sekarang
Momen Mohammad Ahsan tenangkan sang anak yang kalah lomba 17-an (Foto: Instagram/just_itnee)
A
A
A

MOMEN kocak Mohammad Ahsan tenangkan sang anak yang kalah lomba 17 Agustus-an akan dibahas di sini. Pebulu tangkis veteran Indonesia tersebut melontarkan kalimat kocak yang membuat netizen terpingkal-pingkal.

Sang istri Christine Novitania mengunggah momen tersebut di Instagram pribadinya, @just_itnee. Terlihat jika sang anak King sedang ikut lomba mengupas telur rebus. Namun, sang anak kalah hingga menangis di pangkuan Babah – sapaan akrab Ahsan.

Mohammad Ahsan

"Tadi kenapa nangisnya? Kalah? Gapapa, babah juga sering kalah kok sekarang," ucap Ahsan diiringi tawa, Kamis (17/8/2023).

"Babah juga udah kalah terus sekarang. Sabar aja," lanjutnya.

Namun, kata-kata dari sang ayah tampaknya tak membuahkan hasil. Pasalnya, King justru menangis makin kencang di pangkuan Ahsan.

